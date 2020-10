Фон дер Лайен пожела бързо възстановяване на Борисов

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пожела бързо и пълно възстановяване на премиера Бойко Борисов.

Тя публикува съобщение в Twitter, в което пише, че мислите ѝ са с него и с всички, които се борят с болестта.

Грижи се добре за себе си, пише още Фон дер Лайен.

По-рано днес и президентът на Сърбия Александър Вучич пожела бързо оздравяване на българския премиер Бойко Борисов, който съобщи в неделя, че е позитивен на коронавирус.

I wish you a full and speedy recovery, @BoykoBorissov. My thoughts are with you and with all those fighting this illness at the moment. Take good care of yourself.