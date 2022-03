Зеленски благодари на България за подкрепата за членство на Украйна в ЕС

Украинският президент Володимир Зеленски благодари за подкрепата на България за членството на Украйна в Европейския съюз. Това написа в профила си в Twitter държавният глава след телефонния разговор с примера Кирил Петков.

"Проведохме телефонен разговор с премиера на България Кирил Петков. След темите на разговор бяха противодействието на руската агресия, помощта за Украйна. Благодарим за подкреmана България за присъединяването ни към ЕС", написа Зеленски.

I shared with President @ZelenskyyUa today my admiration for his leadership and the courage of 🇺🇦people - 🇧🇬stands with you!

🇧🇬is sending substantial humanitarian aid. We welcome all people fleeing from the war, we want to make them feel like home in these terrible times.