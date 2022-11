Кои са санкционираните от Путин български компании?

Днес Русия наложи контрасанкции в сферата на военнотехническото сътрудничество, които засягат 74 компании от 11 страни. Сред тях е и България.

Забранява се сключването на сделки в сферата на военнотехническото сътрудничество с компаниите от този списък, се казва в съобщение от пресслужбата на Кремъл.

Постановлението е изготвено, както предвижда указ на президента Владимир Путин, за "ответни специални икономически мерки във връзка с неприятелски действия от страна на някои чуждестранни държави и международни организации".

В санкционния списък на Путин попадат и основните производители и търговци на оръжие от България. Общо 15 дружества. Това са: Арсенал-Казанлък, ВМЗ-Сопот, Бета - Червен бряг, Аркус Ко, Дунарит-Русе, Терем, Болканроус Трейдинг, Болкан Хънтър, ЕЛ карт, ЕИМ Трейд, УМТ, Сейдж Консълтантс, Хартфорд интернешнл Груп, Металика-АБ ЕООД, Емко.

Ето и пълния списък на всичките 74 санкционирани дружества.

Arsenal JSCo / «Арсенал Джей Эс Ко» (България),

VMZ EAD / ВМЗ ЕАД (България),

Beta Corp AD / «Бета Корп Эй Ди» (България),

Arcus Со / «Аркус Ко» (България),

Dunarit AD / «Дунарит Эй Ди» (България),

Terem EAD / «Терем ЕАД» (България),

Bumar-Labedy / «Бумар-Лабеды» (Полша),

ZTS OTS spol s.r.o. / ЗТС ОТС спол с.р.о. (Словакия),

ZTS Special a.s. / «ЗТС Спешл а.с.» (Словакия),

VOP-026 Sternberk / «ВОП-026 Штернберк» (Чехия),

Balkanrous Trading / «Балканроус Трейдинг» (България),

Balkan Hunter / «Балкан Хантер» (България),

EL kart / «ЕЛ карт» (България),

EIM Trade / «ЕИМ Трейд» (България),

UMT / УМТ (България),

Sage Consultants / «Сейдж Консалтантс» (България),

Hartford international Group LTD / «Хартфорд интернешнл Груп ЛТД» (България),

Metalika-AB EOOD / «Металика-АБ ЕООД» (България),

Еmсо / «Емко» (България),

Strilets / «Стрилетс» (Великобритания),

Espace Soft Trading Co.Ltd. / «Эспейс Софт Трейдинг Ко.Лтд» (Великобритания),

Hazel UK Limited / «Хазел ЮКей Лимитед» (Великобритания),

Atlas Elektronik / «Атлас Электроник» (Германия),

Е.sigma Systems / «Е.сигма Системз» (Германия),

Glenair / «Гленаир» (Германия),

In-innovative navigation / «Ин-инновативе навигатион» (Германия),

Fritz Werner Industrie-Ausrustungen / «Фритц Вернер Индустри-Аусрустунген» (Германия),

iMARNavigation / «иМАРНавигатион» (Германия),

Intecs / «Интекс» (Германия),

J.P. Sfuer&Sohn / «Джей. Пи. Шуер энд Сон» (Германия),

Jenoptik / «Дженоптик» (Германия),

Europlast-Nycast / «Еуропласт-Никаст» (Германия),

Motorola Solution Germany / «Моторола Солютион Германи»

(Германия),

NDGS NoviyDizel Gearbox Servic / «НДГС Новы Дизель Геарбокс Сервис» (Германия),

SIGNALIS / «СИГНАЛИС» (Германия),

Rohde&Schwarz / «Рохде энд Шварц» (Германия),

SIM Secure Information Management / «СИМ Секюре Информатион Менеджемент» (Германия),

SNE Schirin Nobiev Exporthandel / «СНЕ Ширин Нобиев Экспортхендел» (Германия),

SPEKON Sachsische Spezialkonfektion / «СПЕКОН Захзише Специалконфектион» (Германия),

ForceWare / «ФорсеВаре» (Германия),

PKI Electronic Intelligence / «Пи Ки Ай Электроник Интеллигенс» (Германия),

Schaefflergruppe / «Шаеффлергруппе» (Германия),

SET Stange Energietechnik / СЕТ «Стэндж Енергиетекник» (Германия),

Newcon International LTD / «Ньюкон Интернешнл ЛТД» (Канада),

Alpha Optics System Inc / «Алфа Оптик Систем Инк» (Канада),

AVIABALTIKA aviation, LTD / «АВИАБАЛТИКА авиэйшен, ЛТД» (Литва),

Helisota / «Хелисота» (Литва),

JSC Defensus / «Джей Эс Си Дефенсус» (Литва),

ASU Baltija JCS / «АСУ Балтиа Джей Си Эс» (Литва),

Defensa UAB / «Дефенса УАБ» (Литва),

Fin Sp. z о.о. / «Фин Сп. з о.о.» (Полша),

ANKOL Sp. z о.о. / «АНКОЛ Сп. з о.о.» (Полша),

Cenzin PGZ / «Цензин ПГЗ» (Полша),

SELW-2 Sp. z о.о. / «СЕЛВ-2 Сп. з о.о.» (Полша),

Level 11 Sp. z о.о. / «Левел 11 Сп. з о.о.» (Полша),

Mesko s. а. / «Меско с. а.» (Полша),

Wtorplast Group / «Вторпласт Груп» (Полша),

Wobi-Stal z о.о. / «Воби-Стал з о.о.» (Полша),

BRJ / «Би эР Джей» (Полша),

Militus — PL / «Милитус — ПЛ» (Полша),

Nattan С0 / «Наттан Ко» (Полша),

Versor s.r.o. / «Версор с.р.о.» (Словакия),

Robus s.r.o. / «Робус c.p.o.» (Словакия),

Chemica spol /" Хемика спол» (Словакия),

SMS spol / «CMC спол» (Словакия),

Desert Tech LLC / «Десерт Тек ЛЛС» (САЩ),

TCI international / «Ти Си Ай интернешнл» (САЩ),

Armada Group / «Армада Груп» (Черна гора),

Montenegro Defence Industry / «Монтенегро Дефенсе Индустри» (Черна гора),

Tara Aerospace and Defense Products / «Тара Аэроспейсе энд Дефенсе Продуктс» (Черна гора),

Mil International spol / «Мил Интернешинел спол» (Чехия),

Excalibur Army spol s.r.o. / «Экскалибур Арми спол c.p.o.» (Чехия),

Explosia a.s. / «Эксплосиа а.с.» (Чехия),

Baltic Armament OU / «Балтик Армамент ОУ» (Естония).