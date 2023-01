Радев осъси нападението срещу посолството на Азербайджан в Техеран

България осъжда смъртоносното нападение срещу посолството на Азербайджан в Техеран. Това написа президентът Румен Радев в "Туитър".



"Подобни нападения са неприемливи и тревожни. Подкрепяме президента Алиев в призива му за задълбочено разследване и изразяваме най-дълбоки съболезнования на близките на жертвите", казва президентът Радев.

Припомнянме, че в петък мъж откри огън с автомат "Калашников", щурмувайки посолството на Азербайджан в Техеран, като уби началника на охраната и рани двама негови колеги.

The Embassy of #Azerbaijan was attacked in #Iran. A security guard was killed and two employees were wounded. pic.twitter.com/wUaTmFIVsl