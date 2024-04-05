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Ðàäåâ ðåøè: Èçáîðè 2 â 1 íà 9 þíè

Ïîëèòè÷åñêàòà ñèòóàöèÿ èçèñêâà ïîëèòè÷åñêà îòãîâîðíîñò, ïîñî÷è ïðåçèäåíòúò
Îáíîâåíà: 5 àïð 2024 10:46 | 5 àïð 2024 10:09, Íåëè Õðèñòîâà
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Ðàäåâ ðåøè: Èçáîðè 2 â 1 íà 9 þíè
Ñíèìêà: ÁÃÍÅÑ

Èçâúíðåäíèòå ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè è èçáîðèòå çà åâðîïåéñêè ïàðëàìåíò ùå áúäàò "äâå â åäíî" íà 9 þíè, ñúîáùè ïðåçèäåíòúò Ðóìåí Ðàäåâ.

Âúâ âòîðíèê ñóòðèíòà ùå èçäàì òðè óêàçà – çà ñëóæåáíîòî ïðàâèòåëñòâî, çà åâðîïåéñêè èçáîðè è çà ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè íà 9 þíè – „äâå â åäíî“, îáÿñíè äúðæàâíèÿò ãëàâà.

Îùå ïî òåìàòà
Áîðèñîâ íå çíàåë èìåíàòà íà ìèíèñòðèòå
5 àïð 2024 10:00
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Ãëàâ÷åâ ïðåäñòàâè ñëóæåáíèÿ êàáèíåò, Êàëèí Ñòîÿíîâ îñòàâà ÌÂÐ øåô
5 àïð 2024 09:52
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Ãëàâ÷åâ ïðèñòèãíà íà "Äîíäóêîâ" 2, ÁÑÏ íÿìà äà ó÷àñòâà â êîíñóëòàöèèòå
5 àïð 2024 09:41
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"Çà ïúðâè ïúò ïðîâåæäàì êîíñóëòàöèè ñ åäíîâðåìåííî ñ âñè÷êè ïàðëàìåíòàðíî ïðåäñòàâåíè ñèëè. Ïðàâÿ ãî, çàùîòî îò åäíà ñòðàíà ñëåäâàì ñòðèêòíî íîâèòå òåêñòîâå â êîíñòèòóöèÿòà. Îò äðóãà ñòðàíà ñ÷èòàì, ÷å ïîëèòè÷åñêàòà ñèòóàöèÿ èçèñêâà ïîëèòè÷åñêà îòãîâîðíîñò è ìàêñèìàëíà îïåðàòèâíîñò îò âñè÷êè íàñ", îòáåëÿçà äúðæàâíèÿò ãëàâà.

Òîé íå ïðîïóñíà äà îòáåëåæè, ÷å ÁÑÏ ãè íÿìà íà êîíñóëòàöèèòå.

"Çàÿâêèòå çà îïîçèöèîííîñò íå îçíà÷àâàò ëèïñà íà ïîëèòè÷åñêà îòãîâîðíîñò è íà ïðàâîñúçíàíèå", êîìåíòèðà Ðàäåâ. È óòî÷íè, ÷å âñÿêà îò ïàðëàìåíòàðíèòå ïàðòèè òðÿáâà äà èìà ïðåäè âñè÷êî óâàæåíèå è êúì êîíñòèòóöèÿòà.

"Äîñåãà ñúñòàâÿíåòî íà ñëóæåáíîòî ïðàâèòåëñòâî ñå å ñâúðçâàëî ïðåäè âñè÷êî ñ ïðåçèäåíòà. Ñåãà îòãîâîðíîñòòà å âúðõó ïðåìèåðà è àç ïî íèêàêúâ íà÷èí íå ñúì ñå ìåñèë íà Äèìèòúð Ãëàâ÷åâ", óòî÷íè äúðæàâíèÿò ãëàâà.

Ñëåä êàòî Ãëàâ÷åâ ñúáùè èìåíàòà íà ìèíèñòðèòå ñè, Ðàäåâ äîáàâè: "Çíàì, ÷å ïðåäèçáîðíàòà êàìïàíèÿ çàïî÷íà, íî èñêàì äà âè ïðèçîâà çà äèïëîìàòè÷åí òîí."

Íÿêîëêî ìíîãî ÿâíè ïðîáëåìà âèäÿ îáà÷å Êèðèë Ïåòêîâ. È íàïîìíè, ÷å íàé-ãîëÿìîòî çàäúëæåíèå íà åäèí ñëóæåáåí êàáèíåò ñà ÷åñòíèòå èçáîðè.

Âèæòå îùå â ãàëåðèÿòà íà ôîòîãðàôà Äèìèòúð Êüîñåìàðëèåâ

Ñíèìêà: Äèìèòúð Êüîñåìàðëèåâ, Dnes.bg

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Íåëè Õðèñòîâà

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Îùå ïî òåìàòà: ÁÑÏÃÅÐÁñëóæåáíî ïðàâèòåëñòâîÄèìèòúð Ãëàâ÷åâñëóæåáåí ïðåìèåðÐóìåí ÐàäåâÏðîäúëæãàâàìå ïðîìÿíàòà
Îùå îò Ïîëèòèêà
Áîðèñîâ íå çíàåë èìåíàòà íà ìèíèñòðèòå
Îùå îò Ïîëèòèêà
Ñïîíñîðèðàíî ñúäúðæàíèå
Íàïèøè êîìåíòàð Êîìåíòàðè
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Àíîíèìåí ïðåäè 11 ìèíóòè
Îò çàé÷àðíèêà îáÿâèõà, ÷å ñà ãîòîâè ñ ðåçóëòàòèòå îò èçáîðèòå, íî ùå èç÷àêàò ãëàñóâàíåòî.
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Àíîíèìåí ïðåäè 19 ìèíóòè
Ïàê ëè 2 â 1 ïðàâèø.Ìåæäó Êåñÿêîâà è Äåñèñëàâà Ðàäåâà èçáðà æåíàòà íà áàäæî,à íå ìàéêàòà íà äåöàòà...
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Àíîíèìåí ïðåäè 27 ìèíóòè
Íàé-âàæíàòà íîâèíà, å ÷å ÃÅÐÁ ñà ãîòîâè äà ôàëøèôèöèðàò èçáîðèòå îòíîâî. Êàëèíêàòà Ñòîÿíîâ ùå áäè íàä ìàõàëèòå äà ïóñíàò ïðàâèëíàòà áþëåòèíà.
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Varg ïðåäè 28 ìèíóòè
Ñàìî Âúçðàæäàíå
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Àíîíèìåí ïðåäè 30 ìèíóòè
Õàõàõà, ãåðá èçèãðàõà âñè÷êè îò òóê íàòàòúê ñàìî ñëóæåáíè ïðàâèòåëñòâà íà ÃÅÐÁ ùå íè óïðàâëÿâàò. Ïðåäñòàâåòå ñè èçáîðè - Ãåðá èìàò 25-30% ÄÏÑ - 12 - 16% îùå 4-5-6 ïàðòèéêè ïî 12-15% àêî íå ñà ñ ãåðá, íÿìà êàê äà ñå ðàçáåðàò çà êàáèíåò ñ ÁÑÏ. È êàêâî ñòàâà ïîñëåäíîòî óïðàâëÿâàëî ïðàâèòåëñòâî ïðåäëàãà êàáèíåò... ìèñëÿ ÷å ñà áåòîíèðàíè çà ïîñòîâåòå
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êàðà÷àíàêîâ ïðåäè 31 ìèíóòè
,,Íÿêîëêî ìíîãî ÿâíè ïðîáëåìà âèäÿ îáà÷å Êèðèë Ïåòêîâ. È íàïîìíè, ÷å íàé-ãîëÿìîòî çàäúëæåíèå íà åäèí ñëóæåáåí êàáèíåò ñà ÷åñòíèòå èçáîðè.,,....à êîãàòî Âàñ Âè èçáðàõà êîëêî ÷åñòíè áÿõà èçáîðèòå Âå Êèðî,êîëêîòî Ëåíà ëè? Êàêâî îçíà÷àâà ÷åñòíè èçáîðè â ñòèë Áîéêî Ðàøêîâ ëè?
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Àíîíèìåí ïðåäè 31 ìèíóòè
Äà, íèêîé äà íå ãëàñóâà
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Âúçðàæäàíå ïðåäè 41 ìèíóòè
Âðåìå å çà âúçðàæäàíå íà Áúëãàðèÿ
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Àíîíèìåí ïðåäè 44 ìèíóòè
Íèêîé íÿìà äà ãëàñóâà.
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Àíîíèìåí ïðåäè 45 ìèíóòè
ìí æàëêè
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Àíîíèìåí ïðåäè 59 ìèíóòè
Òðèìàòà "óìíèöè" ñè òðúãíàõà :)
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
"Íàðîäúò ***, æèâîòúò òåæúê, ñêó÷åí. Æèâîò áåç ìàñêà è áåç ãðèì, îçúáåíî, ñâèðåïî êó÷å." ....íàñåëíèåòî íà òðèòîðèÿ ÁÃ!
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ÏÏ ÄÁ âúí! Çàâèíàãè! ïðåäè 1 ÷àñ
Ñóïåð. Äà èçìåòåì ÏÏ ÄÁ îò âëàñòòà
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Âåñåëèíú 7112136860 ïðåäè 1 ÷àñ
ßñíî å çàùî òîÿ ñúâåòñêè ïîäàíèê èñêà äâàòà èçáîðà â åäíî.Àáñîëþòíî íåâúçìîæíî å âå÷å äà ñå ñêðèå,÷å Áúëãàðèÿ å ïîä òóðñêà äèêòàòóðà. Òàêà å è ñ Ãåðìàíèÿ,Âåëèêîáðèòàíèÿ,Ñêàíäèíàâèÿ. Öåë å äà áúäàò ãëàñóâàíè êðàéíîäåñíè è êðàéíî ëåâè ö...è..ã..à..í..ñ..Ê..è.. ïàðòèè è Åâðîïà äà ïðåñòàíå äà ñúùåñòâóâà êàòî èäåíòè÷íîñò. Â ÅÑ ïàðëàìåíòà è â òóðñêèÿò òàêúâ â Ñîôèÿ "Âúçðàæäàíå " è ÄÏÑ ùå èçâúðøàò ïîðåäíèÿò Õîëîêîñò ñðåùó Áúëãàðèòå.À òóðñêèÿò âëàê Ðóìúíèÿ -Òóðöèÿ ùå äîêàðà íîâîòî íàñåëåíèå.
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ÏÏ + ÁÑÏ =ÐÎÄÍÈÍÈ ïðåäè 1 ÷àñ
ÍßÌÀØÅ ÃÈ, ÇÀÙÎÒÎ ÍÅ ÑËÓÆÀÒ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÈß, À ÍÀ ×ÓÆÄÈ ÄÚÐÆÀÂÈ
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Öÿëîòî øîó ïî çàïîâåä áåøå òî÷íî çà òîâà - èçáîðè 2 â 1 . Çàùîòî åâðîïèäàëñêèòå ùÿõà äà ñà ñ ïåò øåñò ïðîöåíòà àêòèâíîñò
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Íà 9 þíè íàâðåìåòî ñå å ïðàâèë ïðåâðàò.... äàëè ïúê ïàê íå?
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Äà èçïðàòè ïï íà çàëåíñêè ñëåä èçáîðèòå
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51-âè Ùàò ïðåäè 1 ÷àñ
Êðàéíî âðåìå å!
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Èçáîðè ïðåäè 1 ÷àñ
È äâåñòà èçáîðè äà èìà, çà âàñ ñà áåçïàðè÷íà çèìà.
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Âèæ âñè÷êè

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Òúðãóâàíèòå êðèïòîîáåìè ðàñòàò ïî÷òè äâîéíî äî ðåêîðäíèòå 9,1 òðëí. äîëàðà ïðåç ìàðò
Ïðàâîòî íà àáîðò ìîæå äà ðåøè ïðåçèäåíòñêèòå èçáîðè â ÑÀÙ

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ÅÖÁ ùå íàìàëÿâà ëèõâåíèòå ïðîöåíòè âåäíúæ íà òðèìåñå÷èå, çàïî÷âàéêè îò þíè

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