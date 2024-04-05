Ðàäåâ ðåøè: Èçáîðè 2 â 1 íà 9 þíè

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Ñíèìêà: ÁÃÍÅÑ
Èçâúíðåäíèòå ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè è èçáîðèòå çà åâðîïåéñêè ïàðëàìåíò ùå áúäàò "äâå â åäíî" íà 9 þíè, ñúîáùè ïðåçèäåíòúò Ðóìåí Ðàäåâ.
Âúâ âòîðíèê ñóòðèíòà ùå èçäàì òðè óêàçà – çà ñëóæåáíîòî ïðàâèòåëñòâî, çà åâðîïåéñêè èçáîðè è çà ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè íà 9 þíè – „äâå â åäíî“, îáÿñíè äúðæàâíèÿò ãëàâà."Çà ïúðâè ïúò ïðîâåæäàì êîíñóëòàöèè ñ åäíîâðåìåííî ñ âñè÷êè ïàðëàìåíòàðíî ïðåäñòàâåíè ñèëè. Ïðàâÿ ãî, çàùîòî îò åäíà ñòðàíà ñëåäâàì ñòðèêòíî íîâèòå òåêñòîâå â êîíñòèòóöèÿòà. Îò äðóãà ñòðàíà ñ÷èòàì, ÷å ïîëèòè÷åñêàòà ñèòóàöèÿ èçèñêâà ïîëèòè÷åñêà îòãîâîðíîñò è ìàêñèìàëíà îïåðàòèâíîñò îò âñè÷êè íàñ", îòáåëÿçà äúðæàâíèÿò ãëàâà.
Òîé íå ïðîïóñíà äà îòáåëåæè, ÷å ÁÑÏ ãè íÿìà íà êîíñóëòàöèèòå.
"Çàÿâêèòå çà îïîçèöèîííîñò íå îçíà÷àâàò ëèïñà íà ïîëèòè÷åñêà îòãîâîðíîñò è íà ïðàâîñúçíàíèå", êîìåíòèðà Ðàäåâ. È óòî÷íè, ÷å âñÿêà îò ïàðëàìåíòàðíèòå ïàðòèè òðÿáâà äà èìà ïðåäè âñè÷êî óâàæåíèå è êúì êîíñòèòóöèÿòà.
"Äîñåãà ñúñòàâÿíåòî íà ñëóæåáíîòî ïðàâèòåëñòâî ñå å ñâúðçâàëî ïðåäè âñè÷êî ñ ïðåçèäåíòà. Ñåãà îòãîâîðíîñòòà å âúðõó ïðåìèåðà è àç ïî íèêàêúâ íà÷èí íå ñúì ñå ìåñèë íà Äèìèòúð Ãëàâ÷åâ", óòî÷íè äúðæàâíèÿò ãëàâà.
Ñëåä êàòî Ãëàâ÷åâ ñúáùè èìåíàòà íà ìèíèñòðèòå ñè, Ðàäåâ äîáàâè: "Çíàì, ÷å ïðåäèçáîðíàòà êàìïàíèÿ çàïî÷íà, íî èñêàì äà âè ïðèçîâà çà äèïëîìàòè÷åí òîí."
Íÿêîëêî ìíîãî ÿâíè ïðîáëåìà âèäÿ îáà÷å Êèðèë Ïåòêîâ. È íàïîìíè, ÷å íàé-ãîëÿìîòî çàäúëæåíèå íà åäèí ñëóæåáåí êàáèíåò ñà ÷åñòíèòå èçáîðè.
Âèæòå îùå â ãàëåðèÿòà íà ôîòîãðàôà Äèìèòúð Êüîñåìàðëèåâ
Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase