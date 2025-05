Новост: За първи път на парада за Деня на победата участваха безпилотни апарати ВИДЕО

Колона от безпилотни системи премина за първи път през Червения площад по време на парада в чест на Деня на победата, представяйки дроновете „Геран“ и „Ланцет“, съобщава държавната медия.

„За първи път колона от 7-ми отделен полк от войски за безпилотни системи марширува по Червения площад, представена от различни видове безпилотни летателни апарати и баржиращи боеприпаси: „Орлан-10“, „Орлан-30“, „ЗАЛА“, „Ланцет-51“, „Ланцет-52“, „Харпия“ и „Гераниум“, каза дикторът.

For the first time, the Orlan-10, Orlan-30, Zala, Lancet-51, Lancet-52, Harpy, and Geranium UAVs will be displayed at the parade.

All UAVs have found wide and effective applications in the area of ​​special military operations. pic.twitter.com/A8y47A0TZ4