Елена Папаризу с първи концурт у нас

Една от най-успешните и популярни гръцки звезди на всички времена, за първи път ще излезе на българска сцена. Елена Папаризу е победителка в престижния музикален конкурс "Евровизия", жури в телевизионното шоу "Гласът на Гърция" и певица в дуета "Антик", а всички нейни албуми са платинени.

Любопитен факт е също, че още през 2003 г. Елена Папаризу покорява сърцата на българската публика с хита Why? ("Защо?"), който изпълнява със Слави Трифонов. След успеха на дуета в тв и радио ефира на Гърция и България, и гостуванията на "Антик" в "Шоуто на Слави", звездата се подготвя за първия си концерт в София.

Елена Папаризу обещава незабравимо шоу и много изненади на 27 май в зала 1 на НДК, когато ще изпълни както хитове като My Number One, Mambo, Haide, Fiesta, Baby It's Over, така и песни от новия й албум Ouranio Toxo (2017).

Родена е в гръцко семейство в град Гьотеборг, Швеция. Талантът й се изявява още в детските години и неслучайно учи в гимназия по театрално и музикално изкуство. Когато е само на 17 години, тя и Никос Панайотидис създават "Антик". С песента (I Would) Die for You дуетът представя Гърция в музикалния конкурс "Евровизия" през 2001 г. и се класира на трето място.

Само четири години по-късно като самостоятелен артист Елена Папаризу печели световно признание и първото място в "Евровизия" с песента My Number One. Началото на соловата й кариера бележат договорът със Sony Music Greece и първият й сингъл Anapantites Klisis (2003), последвани от дебютния албум с двойно платинен статус Protereotita (2004).

Елена Папаризу получава многобройни признания за таланта си, като през годините тя е най-награждаваният гръцки изпълнител от MAD TV и има рекорден брой награди – 23. През 2010 г. Forbes я обявява за една от най-влиятелните звезди в Гърция, а Alpha TV й отрежда 14-то място в класацията "30-те най-популярни гръцки певици за последните 50 години".

Билети за шоуто вече се продават на цени от 30 до 80 лева.