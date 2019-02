"Почти цялото човечество гледа песента Despacito"

Хитовата песен Despacito на пуерториканската регетон звезда Луис Фонси, записана в сътрудничество с Деди Янки, постави нов рекорд по гледаемост в YouTube, съобщават "Форбс" и ЮПИ.

Бавно, но сигурно, хитът продължава да "пише" история. На 24 февруари клипът към "Despacito" е преминал границата от 6 милиарда гледания в популярната платформа за видеосподеляне. През следващите няколко дни клипът е гледан още 4,3 милиона пъти, пише БТА.

Малко над две години бяха необходими на хитовия сингъл, за да отбележи знаковото постижение. Оригиналното видео към Despacito беше качено в Ютюб през януари 2017 г. Впоследствие клипът стана първият в историята на платформата, отбелязал 3 милиарда, 4 милиарда и 5 милиарда гледания.

Despacito намери място и в Книгата на рекордите на Гинес през 2018 г., когато Луис Фонси беше почетен със седем титли за хитовата си песен.

С новото си постижение хитът Despacito изглежда недостижим сред клиповете с милиарди гледания в YouTube. Най-близките му конкуренти са Shape of You на Ед Шийран с 4,09 милиарда гледания и See You Again на Уиз Калифа в сътрудничество с Чарли Пут с 4,02 милиарда гледания.

В пика си хитът Despacito отбелязваше до 25,7 милиона гледания на ден, припомня "Форбс".