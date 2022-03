Radix Isatidis – универсалният боец срещу вирусните инфекции

От древни времена, билките традиционно са използвани за лечение на различни заболявания. И ако в последните десетилетия, тази традиция сякаш беше започнала да отстъпва, в последните години билките определено се завръщат! Вярно, в малко по-различна форма. Вече не необходимо да си варим чай и да правим домашни тинктури. Билковите екстракти са често срещани съставки на лекарствата и хранителните добавки. При това действието им е доста по-добре проучено и доказано. Това ги прави много по-лесни и безопасни за употреба, но и доста често ни обърква: как да изберем правилната билка сред изобилието от продукти в аптеката?

Днес ще се опитаме да помогнем, като отличим една билка, която въпреки, че има по-гръцки звучащо име, идва от традиционната китайска медицина. Нарича се Radix Isatidis.

Radix Isatidis е растение с малки жълти цветове, растящо в Китай, Северна и Южна Корея. Билката, наричана oще Ban-Lan-Gen, е едно от най-често използваните традиционни китайски лекарства за антивирусни, противовъзпалителни, антиоксидантни и антипиретични (понижаващи телесната температура) цели. Всички тези свойства я правят „универсалният боец“ в борбата срещу вирусните респираторни инфекции.

Всъщност знаете ли, че острите респираторни инфекции са най-често срещаните заболявания в света? Според Световната здравна организация, всеки възрастен страда от настинки 2-4 пъти годишно, юношите и малките деца – около 6 пъти, бебета – от 8 до 12 пъти. Сигурно поради тази причина, а и в светлината на световната пандемия, в последните години Radix Isatidis привлече вниманието на учените и стана обект на много клинични проучвания.

Как действа Radix Isatidis?

Преди да обясним как точно Radix Isatidis успява да противодейства на вирусите, нека първо видим как се размножават те.

За да се размножи един вирус, той трябва да навлезе в клетката гостоприемник и да „инжектира“ в нея своя генетичен материал. При този процес, клетката вече не е в състояние да извършва своите естествени процеси и умира. След смъртта на заразената клетка, вирусът започва да се разпространява в съседство и да заразява нови и нови клетки.

Radix Isatidis притежава специален противовирусен механизъм, при който активните съставки на екстракта блокират размножаването на ДНК и РНК на вируса в клетката, спирайки възможността на вируса да се репликира. Освен това, активните съставки на билката притежават т.нар. цитопротективно действие. Те не позволяват на вирусите да преминат през клетъчната мембрана, а вирусните белтъчни молекули, не успяват да се свържат с рецепторите на човешките клетки, като така предотвратяват заразяването.

Срещу кои вируси е ефективен Radix Isatidis?

Radix Isatidis проявява доказан ефект срещу грипен вирус A и B, различни респираторни вируси, херпес симплекс вируси и цитомегаловирус (CMV).

Лабораторно изследване доказва, че Radix Isatidis блокира размножаването на SARS 1-коронавируса посредством блокиране на SARS-CoV 3CLpro- 3C-подобната протеаза, която играе важна роля във вирусната репликация. Любопитното е, че SARS-CoV-1 и днешния SARS-CoV-2, причинил световната пандемия, имат една и съща протеаза. Действието на Radix Isatidis срещу SARS-CoV-2, все още се проучва.

Лабораторно е доказан и ефектът на екстракта от билката, срещу херпес симплекс 2. Процентите тук са впечатляващи! Radix Isatidis редуцира вирусната репликация на херпес симплекс 2 с над 70% и потиска вирусната адсорбция с 48%.

Какво прави Radix Isatidis толкова ефективен при инфекции на дихателните пътища?

Вече нарекохме Radix Isatidis „универсалният боец“ в борбата срещу респираторните инфекции. Това не е случайно. Тази билка действа в толкова много посоки при борбата с настинката и грипа. Нека да видим кои са те:

Притежава силно антибактериално действие

Radix Isatidis притежава изразени антибактериални свойства, благодарение на способността си да разрушава клетъчната мембрана на бактериите, като по този начин води до тяхната смърт. Благодарение на това си действие, билката е в състояние да предотврати, развитието на суперинфекции.

Суперинфекциите, са по-добре познати като вторични инфекции. Те възникват, когато болният развие вторична бактериална инфекция или пневмония, непосредствено след преболедувана вирусна инфекция. Тези усложнения се срещат изключително често, затова си заслужава да започнете прием на Radix Isatidis още в началните етапи на заболяването. Благодарение на протективните му свойства, е възможно и да си спестите дълго боледуване и ненужен прием на антибиотик.

Понижава телесната температура и намалява отока.

Radix Isatidis е известен със свойството си да понижава телесната температура и да намалява отоците в горните дихателни пътища. Освен, че по този начин облекчава симптомите и улеснява дишането, той допринася и за изчистването от вируси и бактерии. Така спомага и за по-бързото оздравяване.

Действа като имуномодулатор

Редица изследвания и научни доклади твърдят, че Radix Isatidis има свойството да работи като имуномодулатор, подобрявайки работата на имунната система и защитата на организма срещу патогенни бактерии и вируси. В Stamatin, екстрактът от Radix Isatidis е комбиниран с още едно чудодейно растение, наречено африкански здравец (Pelagronium sidoides). Африканският здравец идва от Южна Африка и се използва за подкрепа и активиране на защитните сили на организма. Формулата на този многокомпонентен продукт, съдържа оптимални дози витамин С и цинк, които също имат доказан благоприятен ефект върху имунната система. Stamatin може да се използва профилактично, като хранителна добавка, или за съпътстващо лечение на различни по произход вирусни и бактериални инфекции.

След като ви запознахме с основните ползи от Radix Isatidis, нека добавим още нещо – винаги е добре да заложим на по-безвредни и комплексно действащи лекарствени продукти и добавки. Проучванията показват, че китайските билки са по-балансирани от лекарствата, базирани на изолирани активни съставки и много по-рядко предизвикват нежелани ефекти. В случая науката и хилядолетната китайска медицина, са съвсем единодушни – Radix Isatidis е безкомпромисен в борбата с патогенните организми и в същото време, е щадящ към организма на хората.

