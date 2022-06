Електрохорд подкрепи фестивала на скоростта в София

Първото в България изложение за луксозни и спортни автомобили - Sofia Festival of Speed (Фестивала на скоростта в София), отвори врати на бул. “Цариградско шосе” 159, Benchmark Business Center, в София.

Електрохолд, част от най-големия публичен холдинг в страната - Еврохолд, e партньор на събитието. Експозицията ще продължи до неделя, 12 юни. Входът е свободен.

Ferrari, Maserati, Lamborghini, Mercedes и Porsche са част от марките, до които посетителите могат да се докоснат на живо. На място ще бъдат представени ексклузивно и други брандове преди официалния им дебют в България, което ще стане за пръв път на Sofia Festival of Speed.

На изложението присъства и специална Tesla Model Y, една от едва 20-те в света с личния подпис на Илон Мъск, основателя на бранда. Електромобилът е елегантно брандиран с логото на Електрохолд като символ на подкрепата на компанията за развитието на електрическата мобилност в България.

Организатор на Sofia Festival of Speed e Авто Юнион АД, която предлага в България 9 марки автомобили, след които Ferrari и Maserati. Събитието се реализира с подкрепата на общо единайсет компании, сред които и един от водещите застрахователи - Евроинс, също част от Еврохолд. Основен спонсор на събитието е Inbet, с подкрепата на Unique Estates, Евроинс, Benzin.bg, Simpl и др. Партньори са още Official Ferrari Service, Maserati Auto Italia, Автомобилен ретро клуб „AvangarD Classic”, MM Ауто, TRADE IN и Falken Drift Team България.

Организаторите представят на аудиторията автомобили, които рядко могат да бъдат забелязани по улиците. Освен реномирани марки посетителите ще могат да разгледат автомобили със сериозна състезателна история, натрупали километри по световните писти, рали-автомобили, изискващи майсторски умения за шофиране, както и дрифт автомобили.

Във фоайето на сградата на партерния етаж са подредени и луксозни колекционерски книги с историята на част от изложените марки автомобили. През целия уикенд ще бъде представена и Купата на България по футбол, предоставена специално за събитието от тазгодишния победител в турнира - ПФК Левски. Гостите на фестивала ги очакват и други изненади на място.

Идеята за Sofia Festival of Speed идва от големия фестивал на скоростта Goodwood, който се провежда всяка година през лятото на територията на Гудууд Хаус, Западен Съсекс, Англия. Фестивалът събира на едно място хиляди ретро състезателни автомобили. Организаторите на Sofia Festival of Speed имат амбицията да превърнат събитието в ежегоден празник.