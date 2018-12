Slayer идват за последно у нас, забиват през юли

Американската банда Slayer ще гостува за последен път в България. Страната ни бе включена като част от прощалната им обиколка Final World Tour.

Трашърите ще забият у нас на 11 юли следващата година в парка на Летище София.

През януари 2018 г. Slayer съкрушиха метъл феновете по цял свят след като обявиха, че ще се оттеглят след мащабно прощално световно турне. След 37 години на сцената, 12 студийни издания, множество златни албуми и безброй концерти, като част от "Голямата четворка" наред с Metallica, Megadeth и Anthrax.

Легендарните музиканти и огромният им екип идват в София с внушителна продукция, с впечатляващ сценичен декор, светлинно шоу и безкомпромисен звук.

Феновете ще чуят и голяма част от техните класики, сред които личат парчета като Show No Mercy, Raining Blood, Angel Of Death, South Of Heaven, Dead Skin Mask, War Ensemble и др.

Билети "Ранно Пиле" на цени от 70/75 лв. (без включена такса за издаване) може да се закупят единствено в магазин Яко (ул. Граф Игнатиев 43) до края на месец декември.

Онлайн пропуски на цени от 75/80 лв. (без включени банкови, картови и посреднически такси за издаване) могат да се поръчат от: http://bit.ly/SlayerBulgaria

В продажба са пуснати и ограничен брой "Приоритетни" билети, които ще дават право на феновете да влезнат 30 минути преди офицалното отваряне на вратите и да заемат първи местата непосредствено пред сцената, като за целта ще бъде създаден специално отделен вход.

Последният концерт на Slayer в България ще се проведе в парка на Летище София. Входът за събитието ще бъде изграден в непосредствена близост до изхода/входа на метростанцията, спирката на автобуси с номера 84 и 184, както и паркинга на Терминал 2, а вратите за всички фенове ще отворят точно в 19.00 часа на 11 юли, съобщават организаторите от EventEase.