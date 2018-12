Стинг с нов концерт у нас, идва на 1 юни

След три запомнящи се концерта през 2017 г. и 2018 г. - в "Арена Армеец" и два в Античния театър в Пловдив, Стинг готви нов и през следващата.

В София беше придружен от сина си Джо, а в Пловдив – от реге иконата Шаги, с когото издадоха съвместния албум 44/876, спечелил награда "Грами" за "Най-добър реге албум".

Звездата ще пристигне у нас за шоу на 1 юни в София в зала "Арена Армеец", то ще бъде част от новото му европейско турне My Songs.

Концертите, включени в него ще са наистина много специални. Многобройните почитатели на великия музикант ще имат възможността да чуят най-обичаните песни на Стинг като Englishman In New York, Fields Of Gold, Shape Of My Heart, Every Breath You Take, Roxanne, Message In A Bottle и др.

Стинг е носител на 16 награди "Грами", две награди "БРИТ", "Златен Глобус", награда "Еми", има 4 номинации за "Оскар", награда на века от списание Билборд и Човек на годината за 2004 на MusiCares. Член е на Hall of Fame за автори на песни.

През своят знаменит творчески път той продава близо 100 милиона копия на албумите си като соло артист и заедно с The Police.

Билетите за концерта на Стинг ще бъдат от 60 до 140 лева и могат да бъдат закупени в мрежите на Иветним, както и онлайн на www.eventim.bg. Продажбата стартира на 18 декември, вторник, от 10:00 ч.