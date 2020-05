The Dead Daisies с Глен Хюз стават част от Midalidare rock 2020

The Dead Daisies, водени от рок легендата Глен Хюз, легендарният глас на Deep Purple, също се включват в Midalidare Rock in the wine valley. Супергрупата е съставена още от китаристите Doug Aldrich, свирил с Whitesnake и Dio, David Lowy свирил с Mink и Red Phoenix и барабаниста Deen Castronovo, свирил с Journey, Bad English и Hardline.

Глен Хюз е част от Залата на славата на рока и е с богата музикална история. "Обожавам живите изпълнения и моментът е сега! Нямам търпение да тръгнем на турне с Daisies и да свирим на колкото се може повече сцени по целия свят. Работата по новия албум също беше уникална и искам колкото се може по скоро хората да го чуят", споделя за новия си проект Хюз.

Новият, все още неозаглавен албум на The Dead Daisies, се очаква да излезе в края на месец май 2020-а година, преди началото на турнето. Албумът е записан във Франция в студио La Fabrique от продуцента Ben Grosse.

"The Dead Daisies са изключително интересна група и за първи път ще са в България с този си състав. Ясно е, че Глен Хюз няма нужда от представяне на рок феновете, но и ние като такива ще очакваме да чуем и някои от хитовете на Deep Purple в негово изпълнение", споделят от Мидалидаре.

Второто издание наще се проведе на 17, 18 и 19 юли 2020 г. Цените на билетите са: за 17-и юли, когато хедлайнер ще са Running Wild еднодневен билет е 60 лева. За 18-и юли, когато хедлайнер ще са Within Temptation, цената на еднодневния билет е 60 лева. За 19-и юли, когато хедлайнер ще са Judas Priest, цената на еднодневния билет е 80 лева.

Всички билети могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim. Деца до 12 години влизат безплатно.