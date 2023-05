Sevi и Red Roll подгряват Hollywood Vampires в София

Днес станаха ясни и групите, които са одобрени от мениджмънта на Hollywood Vampires и които ще имат честта да се качат на сцената преди Джони Деп и Алис Купър на 12 юни в София. Това са българите от Sevi и италианците от Red Roll.

Вратите за концерта ще отворят още в 18:00 часа. В 18:30 на сцената ще се качат Red Doll, в 19:30 Sevi, а Hollywood Vampires се очакват в 21:00 часа.

Sevi е била част от програмата на най-големите фестивали в страната и в последните няколко години отправя сериозна заявка и към европейската сцена. В тяхната дискография се открояват съвместни проекти със световни артисти като Johnny Gioeli (Axel Rudi Pell), Thomas Vikstrom (Therion), Jen Majura (Evanescence), Luca Princiotta (Doro Pesch) и продуцентите Kane Churko (Five Finger Death Punch, Ozzy Osbourne) и Marco Barusso (Lacuna Coil). През 2022 подписват договор с финландската букинг агенция Stahl Entertainment и реализират две задгранични турнета - в Швейцария с американската звезда Johnny Gioeli и в Германия с Geoff Tate от Queensryche. Групата е на прага на издаването на своя четвърти студиен албум, а самият Alice Cooper сподели един от най-новите им сингли “Hate You” на страницата на своето радио предаване “Nights with Alice Cooper”.

Red Roll са създадени през лятото на 2018 г. от четирима музиканти, Passo (вокали и китара), Leo (китари и вокали), Cesi (бас) и Jonny (барабани). Първото им EP излиза през ноември 2019 г., с 6 оригинални песни, под независим лейбъл във Ферара: "Resisto Distribuzioni". Сингълът "Call Me Mad" има бърз успех, достигайки до финал в различни конкурси, включително Sanremo Rock, и се появява в различни радиостанции. През януари 2022 г. те започват да записват в студио " Frequenze" в Монца. Албумът ще се разпространява дигитално от Universal Music Italia. Първият сингъл, "Messiah", излиза на 27 май, а през септември ще бъде издаден албумът "Another Way Of Silence".