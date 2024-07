Manowar са първият хедлайнер на Midalidare Rock 2025

Manowar се завръщат в България през 2025 г. Те ще бъдат хедлайнер в първия ден на Midalidare Rock In The Wine Valley 2025, на 11 юли, петък.

"Специалният повод отбелязва дългоочакваното пето завръщане на Manowar в страната и това ще бъде най-голямата ни продукция в България досега“, споделят от групата.

Банадата подготвя ексклузивно шоу в чест на несравнимата лоялност на българските Manowarriors.

Празнувайки 45-ата годишнина от основаването си, Manowar ще тръгнат на турнето "Blood of Our Enemies Tour 2025", с което ще отпразнуват съответно албумите "Hail To England" и "The Sign Of The Hammer 2024", както и ще представят допълнителни любими песни на феновете от огромната си кариера, разгърнати в чисто нова сценична продукция.

"От първия път, когато дойдохме тук през 2007г., ние се свързахме с хората в България", казва басистът Joey De Maio. "Невероятната енергия, несравнимата страст и несломимият дух на нашите български фенове показаха на целия свят, че те са сред най-силните и най-добрите ни фенове! Горди сме да поканим всички да се присъединят към нас и да отпразнуват заедно с нас върховната сила и мощ на истинския метъл!"

Тридневните билети за Midalidare Rock In The Wine Valley са вече в продажба. Ограничено количество еднодневни билети ще бъдат пуснати в началото на 2025-а година.



