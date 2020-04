Страшна гледка от Москва: Линейки на опашки пред болниците

Смразяващи кадри показват трудностите, които Русия изпитва, в борбата си за справяне с COVID-19. На видео се вижда опашка от линейки, които чакат да получат разрешение за достъп до болници в Москва.

На клипа, качен в петък в Twitter, се вижда как 50 линейки са задръстили улиците в града. Той е заснет от покрива на висок блок в Москва. По-късно друг потребител публикува видео, заснето от автомобил на улицата, който преминава край струпаните линейки. То е заснето на ул. Стартовая в руската столица.

Scene outside a Moscow hospital earlier. The queues of ambulances reportedly the result a logistical error — patients sent when there weren’t actually the beds available. But mayor’s office themselves admit hospitals in capital working near capacity. pic.twitter.com/GlddUm2OAr