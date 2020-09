Навални: Още почти нищо не умея, но вчера цял ден дишах сам

Руският опозиционер Алексей Навални, който е настанен в берлинската клиника "Шарите", публикува в социалните мрежи първата си снимка, откакто излезе от кома.

„Привет, това е Навални. Липсвате ми. Аз все още почти нищо не умея, но вчера успях цял ден да дишам сам. Съвсем сам. Никаква странична помощ, дори най-прост вентил в гърлото не съм използвал. Много ми хареса. Удивителен, недооценен от мнозина процес. Препоръчвам го“ , написа Навални в Instagram.

Той публикува снимка от болничната стая, на която е заобиколен от семейството си.

Говорителката на Навални Кира Ярмиш заяви в Тwitter, че той планира да се върне в Русия от Германия, където се лекува от отравяне. "Ще потвърдя отново за всички: изобщо не са обмисляни други варианти", подчерта тя.

Навални беше приет в болница в Омск на 20 август, след като се почувства зле по време на пътуване със самолет от Томск за Москва. Той изпадна в кома, беше включен към апарат за изкуствено дишане и транспортиран в берлинската болница "Шарите".

На 2 септември германското правителство заяви, че направените изследвания доказват, че опозиционерът е бил отровен с нервнопаралитично вещество от групата Новичок, създадено през 70-те години от СССР.

По-късно Берлин съобщи, че три европейски лаборатории, включително френска и шведска, са потвърдили тези резултати.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва е готова за всестранно сътрудничество с Берлин. Той подчерта, че до транспортирането на Навални в Германия в организма му не са били открити никакви отровни вещества, припомня ТАСС.



.@navalny posts photo with family on Instagram. Caption says: „Hi, this is Navalny.” pic.twitter.com/TGT7i3ysXa