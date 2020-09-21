Навални: Юля, ти ме спаси и нека това да бъде записано в учебниците по неврология

Руският опозиционер Алексей Навални, който все още се възстановява в берлинската болница "Шарите", след като бе отровен с вещество от групата на Новичок в родината си, публикува прочувствен разказ как любовта на съпругата му Юлия го е спасила.

Именно тя настоя яростно с писмо до президента Владимир Путин съпругът й да бъде транспортиран с германски самолет, след като първоначално руските лекари не разрешаваха.

Ето какво написа в профила си в Инстаграм критикът на Кремъл, озаглавил публикация си: "Пост за любовта":

"На 26 август с Юлия имахме годишнина - 20 години от сватбата, но аз дори се радвам, че я пропуснах и че мога да пиша едва сега, месец по-късно, когато зная малко повече за това какво е любов.

Вие, разбира се, сте виждали такова нещо 100 пъти по филмите, чели сте и в книгите как един любящ човек лежи в кома, а другият с любовта си и безпределната си отдаденост го връща към живота. Така беше и при нас. По каноните на класическите филми за любов и кома. Аз спях, спях, и спях. Юля идваше, говореше ми, пееше ми песнички, пускаше ми музика. Няма да лъжа, нищо от това не помня.

Но ще ви разкажа какво помня. А и едва ли може да се каже "помня", по-скоро имам предвид първите ми усещания и емоции. Те завинаги са запечатани в главата ми. Лежа. Вече са ме извадили от кома, но никого не познавам, не зная какво се случва. Не говоря и не зная какво е да говориш. И всичко се заключаваше в това да Я чакам да дойде. Коя е тя - не ми е ясно. Как изглежда - също не зная.

Дори да успея да видя нещо с разфокусиран поглед, тогава просто не мога да си спомня образа. Но разбирам, че Тя е различна, затова лежа и я чакам през цялото време. Тя идва. Намества възглавницата ми много удобно. Тя няма тих, съчувствен тон. Тя говори весело и се смее. Тя ми казва нещо. Когато тя е наоколо, идиотските халюцинации отстъпват. С нея ми е много добре. След това, когато си тръгва, се чувствам пак тъжен и отново я чакам.

Не се съмнявам и за секунда, сигурен съм, че има научно обяснение за това. Като улавях тембъра на гласа на жена си, мозъкът ми е отделяше допамини, ставаше ми по-лесно. Всяко посещение буквално ме лекуваше, както и всяко очакване Тя да дойде. Но колкото и страхотно да звучи медицинското обяснение, сега със сигурност знам от собствения си опит: любовта лекува и ви връща към живота. Юля, ти ме спаси и нека това да бъде записано в учебниците по неврология".