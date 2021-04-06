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Кремъл: Ако Навални е болен, ще го лекуваме като всеки друг

Вчера той бе преместен в болница и тестван за COVID-19
6 апр 2021 19:00, Валерия Белчевска
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Кремъл: Ако Навални е болен, ще го лекуваме като всеки друг
Снимка: БГНЕС

Кремъл заяви, че ако опозиционерът Алексей Навални е болен, той ще получи необходимата медицинска помощ като всеки друг затворник, предаде Ройтерс.

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Вчера вестник "Известия" съобщи, че Навални е бил преместен в болнично отделение със симптоми за  дихателно заболяване и е бил тестван за COVID-19. Самият Навални съобщи, че е с висока температура и кашлица.

"Ако действително става дума за заболяване, ще бъде осигурено предвиденото подходящо лечение", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС и БТА.

Той каза, че не му е известно дали президентът Владимир Путин е получил писмо от правозащитната организация "Амнести интернешънъл" за задържането на Навални и условията, при които той излежава присъдата си.

"Не разполагам с информация дали такова писмо е получено, по дипломатически или други канали. Такова писмо не съм виждал", каза Песков.

По публикацията работи: Валерия Белчевска

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Напиши коментар Коментари
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АнонимеН преди 7 минути
НЕ СЕ ВРЪЗВАЙТЕ!!!

ИНСЦЕНИРОВКА Е ВСИЧКО, А НАХАЛНИ И ФАЛШИВИЯ ПУТИН СА ЗАЕДНО!
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Анонимен преди 13 минути
Вакскнирайте го с модерна нали обича Америка )
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sofeto преди 19 минути
"Ако Навални е болен,"
Ма това "Ако(то)" много мирише че дори и смърди!
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Анонимен преди 24 минути
Навални,отивай при Коритаров!!!!!!Предатели!!!!!
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Софиянец в Перник преди 24 минути
Стига с този Навални бе журналисти, аз съм по зле от него, от 5 години е упражняван терор срещу мене от Пернишки мутри заради критики срещу Борисов и Гешев и въобще властта и нито дума за тероризма срещу неудобни!
Има над 6000 заплахи срещу мене и над 10 опита за убийство!
Да бяхте драснали нещо и за мене Българина просто от кумова срама!
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Софиянец в Перник преди 25 минути
Стига с този Навални бе журналисти, аз съм по зле от него, от 5 години е упражняван терор срещу мене от Пернишки мутри заради критики срещу Борисов и Гешев и въобще властта и нито дума за тероризма срещу неудобни!
Има над 6000 заплахи срещу мене и над 10 опита за убийство!
Да бяхте драснали нещо и за мене Българина просто от кумова срама!
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Хахахахахахахаха преди 25 минути
Ами, прави са братушките, ветеринарните лекари в Русия са най-добрите в света :)
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Петко преди 27 минути
Убийци. Нищо повече не може да се напише.Щели да го лекуват.....Знаем как ги оправят в мазето.....
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Анонимен преди 30 минути
"Той каза, че не му е известно дали президентът Владимир Путин е получил писмо от правозащитната организация "Амнести интернешънъл" за задържането на Навални и условията, при които той излежава присъдата си."

Веднага да бъде настанен в петзвезден хотел в балнеолечебен курорт с личен масажор и СПА денонощно на негово разположение! Как е възможно да не му осигурите всички удобства в затвора?
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МЕДИ преди 30 минути
НЕ Е ИНТЕРЕСЕН , НЕ РАЗБРАХТЕЛИ
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Нов преди 32 минути
Надзирателите са го целували. Ама той от Новичок не се гътна, че сега ли?
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Анонимен преди 36 минути
Демек ше го оставят да умре кат кучи ... шот ... Русия!
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Анонимен преди 37 минути
Навремето е съществувал обичай, важни затворници да могат да се разменят, да разменят Меркел със Навални и тя да лежи в затвора, нали са загрижени.
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Спескан натовец преди 40 минути
Писна ми от транс-атлантическа проапганда и нахалнита!
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Анонимен преди 41 минути
Навални е психично болен и всички знаят че това не есе лекува.
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Анонимен преди 43 минути
Да го командироват на Западния бряг, там ги лекуват бързо.
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Анонимен преди 43 минути
НаХални е болен нахалство..
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Анонимен преди 44 минути
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