Кремъл: Ако Навални е болен, ще го лекуваме като всеки друг

Кремъл заяви, че ако опозиционерът Алексей Навални е болен, той ще получи необходимата медицинска помощ като всеки друг затворник, предаде Ройтерс.

Още по темата Навални е преместен от затвора в болница 6 апр 2021 06:55 17

Вчера вестник "Известия" съобщи, че Навални е бил преместен в болнично отделение със симптоми за дихателно заболяване и е бил тестван за COVID-19. Самият Навални съобщи, че е с висока температура и кашлица."Ако действително става дума за заболяване, ще бъде осигурено предвиденото подходящо лечение", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС и БТА.Той каза, че не му е известно дали президентът Владимир Путин е получил писмо от правозащитната организация "Амнести интернешънъл" за задържането на Навални и условията, при които той излежава присъдата си."Не разполагам с информация дали такова писмо е получено, по дипломатически или други канали. Такова писмо не съм виждал", каза Песков.