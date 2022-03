Заплашено ли е петролното бъдеще на Русия?

Решението на най-големите световни доставчици на петролни услуги да спрат да предприемат нов бизнес в Русия няма да се отрази на текущия добив на суров петрол в страната, но е заплаха за нейния дългосрочен растеж на производството, пише Bloomberg.

Според базираната в Москва Vygon Consulting водещите доставчици на услуги в САЩ - Baker Hughes Co., Halliburton Co. и Schlumberger Ltd. - представляват само 15% от общия сегмент на петролните услуги в Русия през миналата година. Най-големите производители в страната демонстрираха, че могат да правят собствени сондажи, проучване и производство.

Това означава, че „излизането на глобални компании за услуги няма да има голямо влияние на практика“, казват анализатори от Rystad Energy A/S в бележка до клиентите.

Наблюдателите на петролните пазари по целия свят се опитват да оценят въздействието върху петролните потоци от комбинацията от финансови санкции, изтеглянето на големи енергийни компании и нежеланието на купувачите да приемат руски товари. Международната агенция по енергетика прогнозира, че добивът на петрол в Русия ще спадне с една четвърт следващия месец, докато вицепремиерът Александър Новак каза, че производството ще остане стабилно.

Вътрешните звена на водещи производители като "Роснефт", "Лукойл" и "Сургутнефтгаз" извършват повечето техническа работа на руските петролни находища. И все пак ключовите находища на страната от съветската епоха се изчерпват и големи нови открития са рядкост, така че тя разчита на международни фирми за услуги за опит в подобряването на добива на нефт и разработването на по-технически предизвикателни видове запаси, включително вискозен суров петрол и шисти.

Тези труднодостижими петролни ресурси са в основата на плановете за растеж на производството на Русия. Само хоризонтите от шистов петрол могат да генерират допълнителни 45 милиона тона суров петрол годишно до 2030 г., прогнозира Новак миналата година. Това се равнява на приблизително 9% от общото производство на Русия от 524 милиона тона през 2021 г.

Качеството на руските петролни запаси е толкова лошо, че през следващите 10 години почти 100% от тях може да се считат за трудни за възстановяване, каза през ноември заместник-министърът на енергетиката Павел Сорокин, според агенция Интерфакс. Това ще изисква от националните производители да разработят техники, използвани в американските шистови полета, по-специално хидравлично разбиване, каза той.

Именно в тези области ще се почувства най-остро отдръпването на глобалните гиганти в петролните услуги. Те представляват малко над половината от предоставянето на технология, използвана в Русия за повишаване на степента на извличане от съществуващи находища, и около 60% от пазара на професионален софтуер за моделиране на петролни полета, използван за оптимизиране на сондирането и производството, според Vygon.

"Не можем да не мислим, че настоящите нива на добив на петрол в Русия може да започнат да бъдат подложени на натиск в по-дългосрочен период от време“, казаха анализатори от базираната в Хюстън Tudor Pickering Holt & Co. в бележка до инвеститорите в понеделник.