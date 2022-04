ЕС може да даде още 500 млн. евро на Украйна за оръжия

С още 500 милиона евро да бъде увеличено финансирането на оръжия за Украйна, предложи европейския първи дипломат Жозеп Борел, съобщи в Twitter председателят на Европейския съвет - Шарл Мишел.

Мишел уточни, че след одобрението на това предложение от страните - членки, помощта на Евросъюза за Украйна за военно оборудване ще се увеличи на 1,5 милиарда евро.

Финансирането ще се осигури от фонда на Европейския съюз за осигуряване на мир, средствата от който се използват за възстановяване на оръжейни доставки от резервите на страните членки, предава БНР.

Thanks and support to @JosepBorrellF for your proposal to top up the #EuropeanPeaceFacility with a further €500M. Once swiftly approved this will bring to 1.5 billion the EU support already provided for military equipment for #Ukraine. @ZelenskyyUa