Още един мениджър, свързан с "Газпром", намери смъртта си

Черната серия за хората, свързани с "Газпром" продължава. На 1 май генералният директор на принадлежащия на "Газпром" курорт "Красная поляна" край Сочи Андрей Круковски е загинал след като паднал по туристическата пътека към Ачипсиската крепост. За смъртта му съобщи пресслужбата на курорта.

Круковски е петият бизнесмен, свързан с "Газпром", който е намерил смъртта си през последните седмици.

"Той обичаше планините и намери покой в тях. Трагедията се случи по пътя към крепостта Ачипсин, в резултат на падането получи наранявания, несъвместими с живота", съобщават от компанията.

Обстоятелствата около инцидента на Круковски ще бъдат разследвани от следователите. Те вече са планирали аутопсия, предаде агенция ТАСС въз основа на доклади на Следствения комитет на територията на Краснодарски край.

Министърът на природните ресурси на Русия Александър Козлов описа в телеграм канала си загиналия бизнесмен като човек, направил много за развитието на туризма в Сочи: "Той направи повече за туристическата индустрия в Сочи, отколкото всеки друг. Той превърна Красная поляна в курорт от световна класа. Всичко тук е свързано с Андрей, с неговата енергия, със стремежа му да прави още по-добро за хората. Такъв ще го запомним завинаги: открит, ентусиазиран, млад, жив - истински".

Андрей Круковски, който според руски медии е обичал планината и е бил и добър алпинист, е загинал на обикновена туристическа пътека, водеща от покрайнините на курорта, собственост на "Газпром", към останките на крепостта. Круковски има зад гърба си изкачвания по сериозни маршрути, в т. ч. до Килиманджаро и Елбрус.

Курортът "Красная поляна" е едно от най-известните места за почивка в Русия и е създаден от руския газов гигант в рамките на подготовката за организираната през 2014 година от Русия Зимна олимпиада.

Шефът на "Красная поляна" е поредният мениджър на "Газпром", който намира смъртта си през последните месеци. През април в московския му апартамент беше открит трупът на Владислав Аваев, бивш вицепрезидент на Газпромбанк, както и труповете на жена му и дъщеря му. Всички са били застреляни, а руската полиция обяви, че Аваев е застрелял първо жена си и детето си, а след това се е самоубил.

Почти по същото време испанската полиция откри в курорта Лорет дел Мар телата на руския милионер Сергей Протосеня, на съпругата му и дъщеря му. Те наели къща в района за Великден. По информацията на испанската полиция Протосеня убил с брадва и нож жена си и дъщеря си, а след това се обесил. Протосеня беше бивш зам.-шеф на борда на директорите на най-голямата компания производител и износител на руски втечнен природен газ Новатек.

Според информация на CNN в началото на тази година са загинали още Леонид Шулман, шеф на транспорта на дружеството "Газпром Инвест" и друг мениджър на Газпром – Александър Тюлаков, заместник-генерален директор на Единния разчетен център на компанията. И за двамата като причини за смъртта им е посочено самоубийство.

