Олга Скабеева: НАТО започна "Трета световна война"

Един от главните пропагандатори на Путин, журналистката Олга Скабеева, заяви, че Третата световна война е започнала и че Русия ще "демилитаризира" НАТО.

Водещата на руската държавна телевизия твърди, че "специалната военна операция" на Москва в Украйна "вече е приключила" в предаването си "Россия-1". След това тя заяви, че доставката на оръжия от Запада за войските на Зеленски представлява глобален конфликт, предаде британският ежедневник "Метро".

"Може би е време да признаем, че специалната операция на Русия в Украйна вече е приключила", казва Скабеева.

"В смисъл, че е започнала истинска война, Трета световна война. Ние сме принудени да демилитаризираме не само Украйна, но и цялото НАТО."

"Защо казвам това? Не само РСЗО "Смерч" с касетъчни боеприпаси удариха Донецк. Ударите бяха нанесени с... американски гаубици М777", заяви тя в ефира на "Россия-1"

Думите на Скабеева идват в момент, в който Украйна обяви за новите си автомобили за тактическа поддръжка Wolfhound, доставени от Великобритания. Тя последва и сензационното предупреждение на руския пропагандист Владимир Соловьов, познат още като "Гласът на Путин", който предположи, че Русия ще прекрати навлизането си в Европа едва когато стигнат до Стоунхендж.

Съществуват сериозни въпроси за това дали Русия изобщо е способна да започне такава мащабна офанзива срещу НАТО.

Киев твърди, че до момента украинската армия е убила 30 500 руски нашественици на украинска земя и е унищожила близо 1500 руски танка. Москва отказва да разкрие реалния брой на загубите си, защото това може да обърне общественото мнение в РФ срещу тази безсмислена война.

Във федерацията думата „война“ е забранена, а всеки, който се обяви против военната агресия, бива арестуван. По руските пропагандни канали Кремъл лъже руснаците, че войната върви по план, и че руските войници атакуват само военни цели и „нацисти“. Заради агресията западните страни наложиха тежки икономически санкции, а редица западни компании се сбогуваха с руския пазар.

Вече на няколко пъти след инвазията в Украйна по руската телевизия се отправят заплахи за Трета световна война. Русия разполага с огромен брой ядрени бойни глави и НАТО ясно подчерта, че няма да изпраща свои войници в Украйна, именно за да се избегне пряк военен сблъсък с Русия. Без ядрения си арсенал обаче руската армия е военно джудже в сравнение със страните от най-могъщия военен алианс в света НАТО, които превъзхождат руските въоръжени сили във всеки един аспект.



#Russian propagandist Olga Skabeyeva states on state TV that possibly a demilitarisation of #NATO must be fulfilled. pic.twitter.com/e2nJgJ1oHj