Възможно е да отстранят шефа на "Роскосмос"

Дмитрий Рогозин скоро вече може да не е директор на "Роскосмос". Това съобщава московската медия РБК, цитирайки "източници, запознати със ситуацията". Изданието пише, че руският вицепремиер Юрий Борисов, който отговаря за военно-промишления комплекс, скоро ще напусне поста си и ще замени Рогозин.

Информацията е била потвърдена и от бивш правителствен служител. Не е ясно какво ще е бъдещето на Дмитрий Рогозин при подобно стечение на обстоятелствата.

Друг източник на РБК от военния сектор заявява, че не знае каква конкретна позиция обмисля Юрий Борисов. Според него обаче става дума за "голям индустриален актив". "Роскосмос" и кабинетът на Борисов все още не са коментирали темата.

