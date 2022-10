Русия изпрати "ядрен влак" към Украйна, готви ли учение?

Президентът Путин ще демонстрира готовността си да използва оръжия за масово унищожение с ядрен опит около границите на Украйна, твърдят източници, които добавят, че НАТО вече е предупредил своите членове.

Кремъл сигнализира готовността си за значителна ескалация, докато Русия губи позиции на бойното поле. Страховете от по-ранните намеци на Путин, че може да прибегне до подобна тактика, се засилиха вчера с твърденията, че влак, управляван от секретния ядрен отдел, е бил пратен към Украйна.

Конрад Музика, базиран в Полша анализатор на отбраната, твърди, че влакът, забелязан в централна Русия, е бил свързан с 12-та главна дирекция на руското министерство на отбраната и че е "отговорен за ядрените боеприпаси, тяхното съхранение, поддръжка, транспорт и издаване на единици".

