Военно поделение в Москва се запали

Пожар избухна във военно поделение в Москва в сутрешните часове в петък. По предварителни данни - огънят се е разгорял в гаражи, разположени на територията на поделение в Източния административен район на руската столица.

Това съобщиха от "Телеграм"-канала Baza, цитирайки агенция "Москва". В социалните мрежи се появиха и видеа от случващото се:

A military unit is on fire in #Moscow. The area of the fire includes about 200 square meters. pic.twitter.com/tjgxrx2TUD