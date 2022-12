Москва с нова украса за празниците - символите на войната

Коледното селище в московския парк Горки е украсено както всяка друга година – старинни дървени колиби с ледени висулки и заснежени ели, украсени с дрънкулки и бели светлини.

Но тази година има нови орнаменти. Светещи във флуоресцентни светлини три букви: Z, V и O - всички символи на войната, която Русия води срещу Украйна и която надвисва над страната с наближаването на края на годината.

Докато Русия изстрелва ракети, чрез които да потопи Украйна в мрак, когато зимата настъпи, оставяйки мнозина да се борят за оцеляването си, Кремъл все още търси символи и кауза да обедини руснаците около конфликта. И все пак малцина са останали.

"Общината ги донесе и ги постави тук", казва касиерка в близкия магазин за сувенири, която търгува с хипстърски тениски и платнени чанти, които Горки парк продава като символ на градския стил. Попитана от The Guardian какво мисли, тя отговаря: "Иска ми се да не го бяха направили".

Има още. До входа на парка Z е украсено в цветовете на георгиевската лента, друг символ, който обикновено се използва за подкрепа на войната, както и ярък знак в руския трикольор, който гласи: "Ние сме заедно".

Украсата прилича много на тази в Берлин по време на Третия райх, където върху огромно V пише: "Германия е победител на всички фронтове".

Moscow, Russia — Berlin, Third Reich. “Germany is victorious in all fronts”. Some things don’t change over the years. pic.twitter.com/KTFWIGYsTO