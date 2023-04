Западните търговци на зърно напускат Русия, което е от полза за войната

На Владимир Ленин се приписва, че е нарекъл пшеницата "валутата на валутите“. Ако е така, излизането на най-големите имена в световната търговия със зърно от руския вътрешен пазар би трябвало да накара един друг Владимир да изтръпне. Но руският президент Путин няма от какво да се тревожи.

Нито има повод за тревоги за останалия свят, въпреки че Русия е най-големият износител на пшеница в света, което я прави жизненоважен фактор за глобалната продоволствена сигурност. Страната е и гигантски производител на царевица, ечемик и слънчогледово семе.

Въпреки напускането на най-големите западни търговци, руското зърно и други култури ще продължат да навлизат на световните пазари. Вътре в страната местните търговци ще изместят чуждите. А извън нея – там, където свършва авторитетът на руските пристанища и започва дейността на корабите под чужд флаг – западните търговци ще продължат да превозват руско зърно.

Това не е сравнимо с напускането на Big Oil (петролните гиганти) от Русия през 2022 г. – резултат от политическия натиск на Запада върху компании, включително Exxon Mobil Corp. и BP Plc. Излизането на Big Grain до голяма степен е продукт на натиск от Русия. Както каза един изпълнителен директор в индустрията, Путин им показа вратата.

Какви се променя? Не много. Кремъл ще продължи да събира данъци върху износа на зърно, за да финансира войната си срещу Украйна. Москва също така ще продължи да използва своя износ на храни като дипломатически лост на влияние в Глобалния юг. Руското зърно се озовава в страни като Египет, Бангладеш и Турция, всички симпатизиращи на Путин - или поне некритични.

Единствените корекции ще бъдат в имената по табелките, указващи собствеността върху логистичните активи, които пренасят зърно от фермите по Волга до пристанищата на Черно море. Западните търговци ще бъдат принудени да се разделят с тези силози и експортни терминали, в процеса на отписвания на стойност няколкостотин милиона долара всеки.

Новите собственици ще бъдат руснаци – група зърнени олигарси, които искат да използват войната, за да засилят властта си над местния земеделски сектор. Те ще купуват евтино части от веригата за доставки. Руските търговски екипи, работили за чуждестранни компании, ще получат визитни картички, отразяващи новите им шефове. А руските търговци ще създадат офиси в градове в Близкия изток и Азия, готови да свържат новите собственици със старите. Ще се изненадам, ако някой не регистрира компания с името "Експортхлеб" - старата съветска организация за търговия със зърно - в Дубай или Хонконг.

Местните фермери са вероятните губещи: те ще имат по-малко възможности да продават реколтата си. Вече притежаваните от Русия търговски къщи за селскостопански стоки като RIF, Grain Gates и United Grain Company контролират голяма част от износа на пшеница в страната, като взимат тлъстите маржове от транспортирането на пшеница от ферма до пристанище.

Cargill Inc., американската компания, която е най-големият търговец на зърно в света, беше много внимателна, когато обясни напускането си. В изявление тази седмица тя каза, че до юли ще прекрати своите дейности за „вдигане“ на руското зърно – търговски жаргон за бизнеса със закупуване на култури от местни фермери, съхраняването им в силози и използване на терминал за износ за „вдигане“ на зърното от земята в кораб. Но Cargill заяви, че „възнамерява да продължи да доставя зърно от Русия до целевите пазари в съответствие с целта ни да храним света“.

Viterra, търговец на зърно, подкрепян от стоковия гигант Glencore Plc, планира подобни ходове. Друг голям търговец, Bunge Ltd., вече напусна Русия миналата година. Други в индустрията, като Louis Dreyfus Co., Archer-Daniels-Midland Co. и Olam International Ltd., със сигурност ще трябва да следват заповедите на Путин.

Както и в търговията с петрол, руското зърно ще се премести в сянка. Без западни търговци, които купуват и продават реколта в сърцето на Русия, Вашингтон и Брюксел ще загубят ключов източник на разузнавателна информация. Ако не друго, Кремъл ще има по-силна дума за това къде и на каква цена отива зърното му, мощно икономическо оръжие. Потайност, пари и политическо влияние е това, което ще получи Путин. Ленин би се гордял.

Анализът на Хавиер Блас е публикуван на сайта на Bloomberg TV Bulgaria. Блас е колумнист на Bloomberg Opinion, който отразява енергетиката и суровините. Той е бивш репортер на Bloomberg News и редактор за суровини във Financial Times.