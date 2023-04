Синът на Песков уж на война, а си кара Tesla-та в Москва

Синът на Дмитрий Песков, говорителят на Кремъл, е натрупал глоби шофирайки своята Tesla в същите дни, в които руските телевизии го показаха как той се "бие" на фронта в Украйна.

Няколко канала в Telegram, включително Sota и VChK-OGPU, съобщиха, че Tesla Model X, собственост на 33-годишния син на Песков Николай Чолес е била глобена два пъти - на 24 юли и 6 ноември 2022 г., когато се твърди, че той е бил в Украйна като част от редиците на "Вагнер".

Групата "Вагнер", паравоенна формация, основана от Евгений Пригожин, участва активно в боевете в Бахмут - малък индустриален град, разположен в източния регион Донбас на Украйна. Тя е вербувала хиляди затворници в цяла Русия да се бият в Украйна.

Пригожин заяви в интервю на 21 април, че синът на Песков е воювал в Украйна. Без да уточнява имена, Пригожин каза, че говорителят на Кремъл го е помолил да "вземе" сина му в групата "Вагнер" като "обикновен стрелец". Той каза: "Малко хора знаят за това."

Говорителят на Кремъл Песков потвърди в понеделник, че синът му е участвал в продължаващия конфликт в Украйна. "Той стигна сам до това решение", каза той пред репортери.

Пригожин допълни, че е допуснал сина на Песков в своята група, "използвайки фалшиви документи". Според Пригожин той е служил "малко под половин година".

Meduza, латвийска независима медия, съобщи, че описанието на Пригожин отговаря на най-големия син на Песков, Николай Чоулс, който е живял в Обединеното кралство 10 години и се е върнал в Русия през 2011-2012 г. Според Ройтерс Чоулс е живял в Обединеното кралство в продължение на десетилетие в началото на 90-те години на миналия век, а в началото на 2010-те е служил в руските стратегически ракетни сили.

Няколко канала в Telegram изразиха съмнения, че синът на Песков е воювал в Украйна, защото неговата Tesla е получила глоби в Москва, когато се твърди, че е бил в съседната страна с "Вагнер"

