Фон дер Лайен: ЕК ще предостави на Киев заем от 35 млрд. евро

Европейската комисия (ЕК) ще предостави на Украйна заем от 35 милиарда евро като част от инициативата на страните от Г-7. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на посещението си в Киев.

„Европейската комисия ще предостави на Украйна заем до 35 милиарда евро като част от ангажиментите на Г-7“, написа ръководителят на ЕК в личния си акаунт в социалната мрежа X.

Според фон дер Лайен тази стъпка ще бъде още един важен принос на Европейската комисия за възстановяването на Украйна.

