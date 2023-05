Хакери пуснаха реч на Зеленски по високоговорители в цяла Русия

Хакери решиха да се позабавляват с хората в Русия.

Те успяха да получат достъп до хиляди видеокамери с високоговорители на обществени места в цялата страна и да пуснат обръщение на Влодимир Зеленски, съобщанат от NEXTA.

Клипове, разпространени онлайн, показват озадачените руснаци, които нервно се оглеждат, когато гласът на Зеленски проехтява от говорителите. Той беше придружен от сирена за въздушна атаката, а в края на обръщението проехтява песен, прославяща Украйна.

"Ако искате да живеете, избягайте. Всичко ви беше взето така или иначе", казва Зеленски в обръщението и призовава: "Борете се за своето, не влизайте на нашата територия, в нашата душа и в нашата култура."

