Атаките с дрон над Москва: Войната се върна в Русия

Това е позната рутина за украинците - експлозии кънтят в града, след това се появяват видеоклипове на дронове над тях. Противовъздушната отбрана влиза в действие и властите изнасят изявления, потвърждаващи удара.

Но този път натрошеното стъкло и бетон е в руската столица, а не в Киев. Войната на Русия срещу Украйна, изглежда, се е върнала в Москва.

Ето какво знаем досега. Във вторник сутринта вълна от атаки с дронове удари руската столица. Според държавната информационна агенция РИА-Новости един безпилотен летателен апарат се е ударил в горните етажи на жилищен висок блок в югозападната част на Москва, повреждайки фасадата на сградата. Друг е ударил апартамент на 14-ия етаж на жилищна сграда на проспект Ленински, една от главните артерии на града.

🔖🇷🇺➡️⚔️🏴‍☠️🇺🇦🏴‍☠️⚔️⤵️Several Ukrainian drones were shot down: According to SHOT, four drones were shot down on approach to Moscow from the southwest. According to the Baza telegram channel, more than 10 drones were shot down in the Moscow region Yesterday morning, pic.twitter.com/EKwVaMSjyY — worldnews24u (@worldnews24u) May 31, 2023

Кметът на Москва Сергей Собянин даде актуална информация в Telegram, като каза на жителите, че службите за спешна помощ са на място и че двама души са ранени, но никой не е хоспитализиран. Няколко часа по-късно Собянин каза, че жителите, евакуирани от жилищни сгради, ударени от дронове, се завръщат у дома.

Но е малко вероятно Москва да може да се върне към неспокойното си статукво на живот по време на това, което Кремъл евфемистично нарича "специалната военна операция" в Украйна. Откакто руският президент Владимир Путин започна пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари миналата година, на по-голямата част от Русия й бяха спестени сцените, които рутинно преживяват украинците.

🇷🇺🇺🇦Specialists are working with the wreckage of a UAV that attacked a house on Profsoyuznaya Street in Moscow. According to him, a cordon was put up around, one or several entrances were evacuated earlier. pic.twitter.com/SjvX9s7DR1 — Theresa 🇷🇺 🇳🇬 (@tretter50001) May 30, 2023

През следващите месеци региони на Русия, граничещи с Украйна, бяха подложени на обстрел, като местни власти съобщават за случайни обстрели от украинска страна. Кремъл обвини украински хеликоптери, че са нанесли удари на територията на Русия в петък, твърдения, които Киев нито потвърди, нито отрече.

А по-рано този месец безпилотни самолети проникнаха в пръстените на сигурността около Кремъл, самият център на властта в Русия.

Украйна отрече да е замесена в атаката във вторник, въпреки че висш служител даде да се разбере, че Русия усеща вкуса на собственото си лекарство след месеци на бомбардиране на украински градове.

"Разбира се, ние се радваме да гледаме и прогнозираме увеличаване на атаките", каза съветникът на украинския президент Михайло Подоляк. "Но, разбира се, ние нямаме нищо общо с това."

"Това, което нараства в Русия, е кармата, която Русия постепенно ще плаща в утежнена форма за всичко, което прави в Украйна", добави той.

Ударите от вторник обаче изглеждат качествено различни от предишните атаки. Като начало, това не беше символичен удар срещу руската държава, като мрачния удар с дрон срещу Кремъл. Вместо това изглежда, че машинте удариха близо до сърцето на руския политически и икономически елит. Някои от дроновете очевидно са ударили или прелетели над Рубльовка - престижен крайградски район в югозападната част на Москва, където олигарси, политици и висши служители живеят в луксозни затворени комплекси. Районът също е много близо до резиденцията на Путин Ново-Огарьово, където е известно, че руският лидер прекарва по-голямата част от времето си.

Руският депутат Александър Хинштейн каза във вторник, че няколко дрона са били свалени в Рубльовка, включително един в Ильинское, село на около две мили и половина от Ново-Огарьово.

В конферентен разговор с репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че Путин е бил в Кремъл след ударите срещу Москва във вторник, като каза, че президентът "е получил информация директно от правоприлагащите органи, Министерството на извънредните ситуации, кмета на Москва и губернатора на Московска област", след като е започнал рано работния си ден.

Rich Russians react angrily to military drones striking their neighborhood in Moscow this morning. Many Russians are asking themselves “what have we done to deserve this?” They are still clueless pic.twitter.com/dLK54lx9mg — Visegrád 24 (@visegrad24) May 30, 2023

"Всички работиха както трябва", каза Песков. "Системата за противовъздушна отбрана също работи добре. Ясно е, че тук говорим за отговора на киевския режим на нашите много ефективни удари по един от (техните) центрове за вземане на решения."

Но символиката на поразяването на Рубльовка не беше подмината от Евгений Пригожин, ръководител на руската частна военна компания "Вагнер". В отговор на въпрос на журналист той избухна в ругатни срещу ръководителите на руското министерство на отбраната след ударите.

"Защо, по дяволите, позволявате на тези дронове да ударят Москва?", попита той. "Факт е, че летят до Рубльовка, до дома ви, по дяволите! Нека къщите ви горят!".

Пригожин никога не пропуска възможност. Лидерът на наемниците, чиито политически амбиции неочаквано излязоха на преден план през последните месеци, беше въвлечен в горчива публична вражда с висшето военно ръководство на Русия, като той обвини руското министерство на отбраната, че не прави "абсолютно нищо" за модернизирането на руските безпилотни самолети и за защита от дроновете на Украйна.

"Като човек, който донякъде разбира това, мога да ви кажа, че преди много години беше необходимо да се справим с тези програми за разработване на дронове, а сега изоставаме с години от нашите противници, години, може би десетилетия", каза той.



Не е ясно дали това е още един подходящ момент за Пригожин да продължи своята вендета срещу руския министър на отбраната Сергей Шойгу. Остават и много въпроси за това как вълна от дистанционно пилотирани превозни средства успяха да проникнат в силно защитеното въздушно пространство на Москва, откъде бяха изстреляни и кой е наредил атаката.

Министерството на отбраната твърди, че неговата противовъздушна отбрана е работила, заявявайки, че всички дронове са унищожени, като три са потиснати от електронен заряд, а други пет са свалени от ракети земя-въздух. Руският експерт по безпилотна авиация Денис Федутинов, който беше цитиран често от държавната информационна агенция ТАСС в миналото, спекулира, че атаките са опит за изследване на руската противовъздушна отбрана.

Looks like the crazy ukrainian lunatics may be planning on attacking Moscow? What is Biden getting us into? Drone attacks in Moscow on residential buildings. Local residents report several explosions and the operation of air defense systems in the Moscow region, including in… pic.twitter.com/RVqgkjOEmo — Sarah 🇺🇸 (@LoveOurTrump) May 30, 2023

"Целта на нападението вероятно е била да се разкрие противовъздушната отбрана на Москва и да се разкрият техните уязвими места", каза той.

Но е ясно, че ударите с дронове са срам за руската армия, независимо от начина, по който са изстреляни дистанционно управляваните превозни средства. И остава да се види дали тази атака е предшественик на по-драматични и грабващи заглавия атаки – на фона на признаци за предстояща украинска контраофанзива

Анализът е на Нейтън Ходж за CNN.