Стотици от Херсон се молят в социалните мрежи: Спасете ни, умираме бавно!

Стотици хора пишат в приложението Telegram с молба да бъдат спасени от тежките наводнения в Херсон.

"Помогнете ми, моля!", пише Светлана, която казва, че има 35 души, хванати в капан на един и същи адрес. Те се намират в окупираната от Русия страна на река Днепър.

"Всички са на близкия покрив – деца крещят и плачат", умолява тя.

"Три дни без храна и вода. Умираме бавно. Моля, моля."

Повечето викове за помощ идват от хора от левия бряг, който е под руски контрол.

В един местен списък, публикуван днес, BBC вижда имената на най-малко 150 души, за които се съобщава, че са изчезнали.

"Питам спешно! Има баба, родена 1939 г., и жена с увреждания, родена 1958 г. Трябва да бъдат евакуирани. Помощ!", пише Aльона.

Длъжностни лица в Херсон посъветваха доброволците-спасители да спрат, след като градът беше подложен на тежък обстрел вчера.



В социалните мрежи десетки хора от цяла Украйна отговориха с адресите си и предложение за настаняване след спасяването им.

