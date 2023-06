Кремъл се е опитал да убие двоен агент на територията на САЩ

Кремъл се e опитал да убие руски двоен агент на американска земя, което е довело до експулсирането на редица шпиони на двете страни, се твърди в нова книга.

Съобщава се, че преди 3 години Москва е принудила мексикански учен, чието семейство е било възпрепятствано да напусне Русия, да наблюдава бившия руски шпионин Александър Потеев.

На учения Хектор Алехандро Кабрера е казано да наблюдава апартамент в Маями, където е живял Потеев. По-късно на Кабрера е казано да проследи шпионина, който се е обърнал срещу родината си и е започнал да работи за американците. Хектор трябвало да докладва подробности за живота на руснака на неговите ръководители.

По-късно Кабрера беше заловен. Осъзнавайки, че е бил забелязан, той избягал на летището с намерението да хване полет за Мексико. Той е спрян от американски митничари и арестуван, според Spies, The Epic Intelligence War Between East and West, британското издание на новата книга на академика от Харвард Калдър Уолтън.

Уолтън казва, че следенето на Потеев почти сигурно е било подготовка за опит за убийство. Той пише, че операцията е била "съвременен Меркадер", препратка към Рамон Меркадер, който убива Леон Троцки по заповед на Сталин през 1940 г.

Потеев ставал мишена на Кремъл, след като смени страната. Беше съобщено, че неговата информация е довела до ареста и експулсирането от САЩ на около дузина руски агенти.

Две години по-рано агенти на Кремъл се опитаха да отровят британско-руския двоен агент Сергей Скрипал с новичок. Атаката срещу Скрипал и дъщеря му Юлия в Солсбъри не ги уби, но една британка, Доун Стърджис, почина три месеца по-късно, след като се докосна до бутилката от парфюм, в която се смяташе, че се е съхранявало нервнопаралитичното веществ "Новичок".



Неуспешният опит да бъде убит Потеев доведе до бързо влошаване на отношенията между Вашингтон и Москва и експулсирането на няколко агенти от двете страни, казва Уолтън.

Президентът Путин, бивш агент на КГБ, базиран в Източна Германия, изпитва презрение към политическите си врагове и към шпионите, които са избягали на Запад. Няколко негови политически опоненти и изявени критици бяха убити или умряха при мистериозни обстоятелства през последните години.