Eвакуация в Крим след атака на Украйна срещу руска военна база

Пожар избухна в руска военна база на окупирания Крим. Наложи се евакуацията на четири населени места и затварянето на близка магистрала, съобщи назначения от руските власти губернатор на полуострова Сергей Аксьонов. През изминалата нощ отново украинските черноморски пристанища Одеса и Николаев бяха основната цел на руските ракетни удари.

След избухването на пожара на полигона на базата край Кирковское шефът на украинското военно разузнаване Кирило Буданов написа в "Телеграм", че е извършена "успешна акция" на окупирания полуостров Крим. Според руски военни кореспонденти и украински медии в базата гори склад с боеприпаси. Над 2000 души от района на базата ще бъдат временно евакуирани, поясни руският губернатор Сергей Аксьонов.

В поредната нощна серия въздушни удари Русия е използвала крилати ракети с въздушно, наземно и морско базиране, както и ирански ударни безпилотни апарати "Шахед", съобщиха украинските военновъздушни сили. Атакувани са критични инфраструктурни и военни обекти с основно направление Одеса, а изстрелването на ракетите е било от Черно море, Крим и Ростовска област.

Черноморският прищанищен град Одеса отново е бил основна цел на руските атаки. През нощта Русия е изстреляла крилати ракети "Калибър" от Черно море, в Одеса са се чули серии експлозии. Въпреки продължаващите руски ракетни атаки срещу пристанището в Одеса то продължава да работи. Това заяви говорителят на военната администрация в града Серхий Брачук. Има попадения в зърнените и петролните терминали, повредени резервоари и товарна техника. Възникнал е пожар, няма информация за жертви.

Руското министерство на отбраната нарече ударите по пристанищата Одеса и Николаев възмездие за разрушенията на моста над Керченския пролив. Атаката съвпада с излизането на Русия от сделката за износ на украинско зърно през Черно море.

At ~4:30am there were strikes on Russian ammunition depot near Stary Krym, Crimea. ~230km from the front line. pic.twitter.com/GZWumRMpMK