Русия рекалибрира своята ПВО, брани Москва от украински дронове

Русия препозиционира противовъздушната си отбрана около Москва, тъй като столицата е изправена пред нарастващ брой атаки с дронове, съобщи британското министерство на отбраната (MOD) във вторник.

През последните седмици Русия "рекалибрира позицията на своята противовъздушна отбрана с малък и среден обсег около Москва в опит да се защити по-ефективно срещу атаките на безпилотни летателни апарати (БЛА), които градът преживява през повечето дни", каза Министерството на отбраната в съобщение актуализация на разузнаването.

Русия беше атакувана с многобройни дронове, откакто президентът Владимир Путин започна пълномащабно нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., като наскоро атаките бяха насочени към столицата Москва.

Министерството на отбраната каза, че от началото на септември руските системи за противовъздушна отбрана SA-22 около Москва са изобразени на издигнати кули и рампи.

"Преди това, след удари срещу военновъздушните бази Енгелс и Рязан през декември 2022 г., Русия също разположи SA-22 на покривите на официални сгради в Москва", каза Министерството на отбраната. "Това почти сигурно ще позволи на системата да открива и ангажира цели от типа на UAV. Вероятно обаче е предназначено също да действа като високопоставено уверение на обществеността, че властите държат заплахата под контрол."

Атака от 30 май, за която Украйна не е поела отговорност, отбеляза първия път, когато Москва беше ударена с дрон от началото на войната. Оттогава имаше поредица от удари с дронове срещу руската столица, за чието организиране Москва обвини Киев.

Украйна обикновено се дистанцира от поемането на отговорност за атаки на руска територия, но украинският президент Володимир Зеленски по-рано каза, че атаките на руска територия са "неизбежен, естествен и абсолютно справедлив процес".

Андрий Юсов, говорител на военното разузнаване на Украйна, каза пред Kyiv Post през юли, че фактът, че дронове са успели да достигнат Москва, "свидетелства за факта, че режимът на Путин не е в състояние да контролира напълно небето дори за защита на най-важните съоръжения.

"Очевидно тази ситуация ще продължи и ще се разраства в мащаб", каза Юсов.

Излъчване на държавния руски телевизионен канал Russia-1 на 3 септември показа изграждането на нова площадка за системи за противовъздушна отбрана, която ще бъде създадена в Москва. Радио Свободна Европа/Радио Свобода съобщи, че е заснето близо до една от резиденциите на Путин в Ново-Огарево.

"Както е обичайно в Русия, безопасността е само за властите", написа Антон Геращенко, съветник на министъра на вътрешните работи на Украйна, в X, известен преди като Twitter, на 4 септември.

Russia 1 channel showed a report on Moscow's air defense against drone attacks. It included a new site for the Pantsir S-1 air defense system.

As Radio Liberty journalists found out, the air defense systems are deployed less than 10 kilometers from Vladimir Putin's residence in… pic.twitter.com/u09UWCq8Wt