Мъчат руски затворници с Bon Jovi, AC/DC и Moby на рипийт

За затворниците в един от най-прословутите затвори в Москва дните започват с руския национален химн. В това няма нищо необичайно. Но останалата част от сутрешния плейлист, който се повтаря всеки ден, няма много общо с битката на президента Путин срещу това, което той нарича злокачествени западни влияния.

Bon Jovi, AC/DC и Moby доминират в саундтрака, който се възпроизвежда на затворници през високоговорители в следствения арест-7 в Капотня, според политическия затворник Григорий Мелконянц. По-голямата част от изпълненията в списъка с 13 песни са на английски, включително две от Gorky Park - съветска рок група. Путин обвини Запада, че се опитва да "отмени" руската култура.

Мелконянц, съръководител на Golos, независим наблюдател на вота, беше арестуван през август и обвинен в работа със забранени международни организации. Грози го до шест години затвор. Той предава списък с музиката, която е принуден да слуша всеки ден, на колегите си, които създават плейлист в Spotify, за да подчертаят слушателските преживявания на руските затворници.

"Как започва сутринта в следствения арест?" Голос пише в Telegram. "Този ​​плейлист се повтаря ден след ден, месец след месец. Тези песни звучат всяка сутрин за хиляди руснаци, чакащи съд, включително политически затворници. Събрахме тези песни заедно, за да можете да разберете какво е усещането им."

Затворниците в затвора включват Алексей Навални, опозиционният лидер, който беше държан там, след като беше арестуван при завръщането си в Москва през 2020 г. след опит за убийство, който според него е бил поръчан от Путин.

Заглавията на някои от песните показват, че който и да е компилирал саундтрака, може би се опитва да изпрати съобщение до затворниците. В едно от трите включвания на Моби се пее "Защо сърцето ми се чувства толкова зле?", докато една от песните на руски език съдържа текста: "Обичам те, живот. И искам да се оправиш."

Една от песните на Bon Jovi е It's My Life. Не е ясно дали пазачите в затвора знаят, че песента е възприета от много украинци като саундтрак към тяхната битка срещу инвазията на Русия. Видеозапис на хора, които строят укрепления на плаж в Одеса, докато песента гърми от високоговорители, стана популярен миналата година, припомнят от The Times.

AC/DC бяха сред редица западни рок групи, които свириха на гигантски музикален фестивал на открито в Москва през 1991 г., малко преди разпадането на Съветския съюз. Оценките за посещаемостта на фестивала, на който хедлайнер бе Metallica, варират от 600 000 до 1,6 милиона.

Появата на плейлиста дойде след съобщение, че Пол Уилън, бивш американски морски пехотинец, който излежава 16 години затвор за шпионаж в руски затворнически лагер, е бил нападнат от негов затворник. Уилън каза, че е бил измамен от свой познат в шпионската агенция на ФСБ и Белият дом го е класифицирал като "погрешно задържан".

Брат му Дейвид каза, че Уилън е бил удрян с юмрук и счупени очила, докато е бил в шивашка работилница в затвора. "Пол е мишена, защото е американец и антиамериканските настроения не са необичайни сред другите затворници", каза той.

Твърди се, че нараняванията му са леки, но брат му каза, че е загрижен, че животът на Уилън може да е в опасност.