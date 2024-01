Не живеем, съществуваме: Без парно и топла вода край Москва при -20°

Руският президент Владимир Путин нареди национализирането на завод за боеприпаси в Москва, след като механична повреда накара десетки хиляди московчани да останат без отопление и вода при минусови температури в началото на миналата седмица.

На 4 януари се спука топлопровод в Климовския специализиран боеприпасен завод в град Подолск. Оттогава се съобщава, че десетки хиляди руснаци нямат отопление в домовете си в района на Москва. Температурите навън пък са около -20 градуса.

Засегнатите райони включват градовете Химки, Балашиха, Лобня, Люберци, Чехов, Наро-Фоминск и Подолск, показва карта, публикувана от руски канал Telegram и споделена в други социални медии.

Moscow region continues to freeze: ◾️"It's the fourth day without heating. Everyone who could, has already self-evacuated..." - residents of Elektrostal near Moscow showed how their house looks like. "The entrance is frozen completely. All the radiators destroyed. It's 5… https://t.co/A6A8DR7aOQ pic.twitter.com/1wtd9VPxNU — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 9, 2024

Други руски медии съобщиха, че жителите на Електростал, Солнечногорск, Дмитров, Домодедово, Троицк, Талдом, Орехово-Зуево, Красногорск, Пушкино, Раменское, Воскресенск, Лосино-Петровски и Селятино също са без ток.

Много жители започнаха да публикуват видео призиви в социалните медии, за да се оплачат, че са изправени пред замръзване. В един клип хора, живеещи в Москва, казват, че не им остава нищо друго освен да топлят домовете си с газови печки и "каквото намерим". Други казаха, че палят огньове по улиците, за да се стоплят.

Russia: Residents of Electrostal, a Moscow suburb with a population of 160,000, have been without heat in their homes from the beginning of the heating season. pic.twitter.com/JzQFIfWxeS — Igor Sushko (@igorsushko) January 9, 2024

"Замръзваме. В апартаментите ни е 11-12 градуса. В моята стая в момента е 6 градуса. Кажете ми как се оцелява при тази температура? Нямам думи! Искам да кажа, че не живеем, а съществуваме. И затова молим ръководството да ни обърне внимание. Администрацията на Воскресенск знае всичките ни проблеми, както казаха: "Ние сме наясно, всичко е под контрол". Но какъв е смисълът? Нищо не се променя!", гласи едно от оплакванията

Russia: Residents of the Moscow suburb of Voskresensk, after days without any heat:

"We don't live, we survive! We are freezing!" "It feels like they want to wipe our Voskresensk off the face of the earth. It's as if they sent a Cossack and want to destroy us." pic.twitter.com/iUj6MxfZ1p — Igor Sushko (@igorsushko) January 9, 2024

Андрей Воробьов, губернатор на Московска област, обяви във вторник, че Путин е наредил заводът за боеприпаси да бъде национализиран, тъй като двама от собствениците му са "разположени в чужбина". Той не назова лицата.

"Получихме правото да поемем контрола върху тази котелна централа в рамките на извънредна ситуация", каза Воробиев, добавяйки, че котелното помещение на централата се управлява "много лошо" и "на практика няма квалифициран компетентен персонал".

Следственият комитет на Русия образува наказателно дело за това, че Климовският специализиран завод за боеприпаси не отговаря на изискванията за безопасност.

This can look like a mass exodus, but it is a car column waiting to buy petrol/gas near Moscow. It is a direct result of the sanctions, namely the capped price of the oil barrel. Oil producers make more money selling a processed oil product to international markets (the few… pic.twitter.com/kcB9cPmbf2 — Doktor Klein 🇪🇸 🇪🇺 🇺🇦 (@Doktor_Klein) January 9, 2024

Във вторник комисията съобщи, че заради инцидента са били задържани заместник-началникът на администрацията на Подолск, началникът на котелното на завода и генералният директор на завода за боеприпаси.

Жителите на Селятино описаха ситуацията като "някаква борба за оцеляване", съобщи руският телеграм канал АСТРА.

People in the Moscow region are making bonfires to warm up ❄️ Problems with heating for Russians started a few days ago. Municipal services can't resolve anything. Wasn’t it Europe that was supposed to freeze? pic.twitter.com/FbCTUuKh5S — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) January 7, 2024

Прекъсвания на електрозахранването също засегнаха Санкт Петербург, Ростов, Волгоград, Воронеж, Приморския край и Екатеринбург.