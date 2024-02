Съпругата на Навални: Не знам дали да вярвам на тази новина

Не знам дали да вярвам на тази ужасна новина или не. Това заяви съпругата на Алексей Навални Юлия в първия си коментар след новината, че опозиционерът е починал в затвора.

Говорейки на Мюнхенската конференция по сигурността тя подчерта, че новината за смъртта на съпруга й засега идва само от държавни източници.

"Не можем наистина да повярваме на Путин и неговото правителство", заяви Юлия. Тя добавя, че ако новината за смъртта на съпруга й е вярна, Путин и неговите съюзници трябва да носят лична отговорност за това и за всичко, което "правят на Русия".

"Моля всички, които са тук, да се обединят и да помогнат за наказването на руския режим", призова съпругата на Навални.

'If this is true, I want Putin and everyone around him to know that they will be held accountable for everything they did to our country, to my family.'

Yulia Navalnaya, Alexei Navalny's wife speaks after her husband's death.

