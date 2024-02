Шестима мъже, положили цвете за Навални, получиха призовки за фронта

Най-малко шестима жители на Санкт Петербург, които бяха арестувани, докато оставяха цветя на импровизирани мемориали за Алексей Навални, са получили военни призовки.

Правозащитници от проекта Get Lost съобщиха във вторник, че е била връчена призовка на 27-годишен жител на Санкт Петербург, след като е бил арестуван докато оставя цветя на паметник на жертвите на политическите репресии след смъртта на Навални.

"Арестуваха ме, докато поднасях цветя. Осъдиха ме на три дни арест, а призовката ми дадоха преди да ме освободят. Нямам криминално досие и никога не съм имал. Трябва да се явя там преди 27 февруари", каза мъжът пред Get Lost.

В сряда сутринта базираният в Санкт Петербург Telegram канал Rotonda съобщи, че шестима души, които са били арестувани на мемориала на Навални, са получили призовки след освобождаването им.

"Призовките показват, че арестуваните трябва да отидат в наборната служба през следващите дни, за да проверят информацията си и да се регистрират за военна служба", пише Ротонда.

Каналът съобщи също, че властите са изпратили военна призовка в дома на човек, който все още е в ареста за посещение на мемориала на Навални.

Григорий Свердлин, ръководител на правозащитната група Go by the Forest, публикува документ от московската полиция, който нарежда на служителите да дежурят 24/7 на два паметника на жертвите на политическите репресии (Соловецкия камък на площад Лубянка и Стена на скръбта) и да "идентифицират" всеки, който носи цветя на паметниците, считано от 17 февруари.

в Москве приказали идентифицировать людей, которые приносят цветы к памятникам жертвам репрессий. берегите себя. и спасибо смелым людям, которые сливают нам информацию. pic.twitter.com/Wcf1J6J4Wf — Григорий Свердлин (@grinogij) February 20, 2024

Не се уточнява колко време служителите ще дежурят на паметниците.

Носещите цветя са разпоредени да бъдат идентифицирани "с цел предотвратяване на евентуални нарушения на закона и идентифициране на лица, нарушаващи обществения ред". Служителите са длъжни да се явяват ежедневно в Центъра за борба с екстремизма.

Указът е с дата 17 февруари и е подписан от началника на Московската полиция О.А. Баранов.

