Как живеят сатанистите в Русия?

В навечерието на нахлуването в Украйна Путин заяви, че "диктатурата на Запада е насочена към пълно отричане от вярата и придобива чертите на сатанизма". Пропагандата веднага прие това ново проклятие срещу европейците, заедно с "нацистите" и "содомитите". Всъщност сатанистите са субкултура, чиито представители се чувстват страхотно в самата Русия. Освен това "правилните" сатанисти – тоест тези, които отиват на фронта, за да убиват украинци – получават държавни награди. The Insider разбра как живеят последователите на сатанинския култ в Русия.

"Свещена война"

През септември 2022 г. на церемонията по приемането на окупираните украински територии в Русия Владимир Путин отново говори за Запада и този път го демонизира в най-буквалния смисъл: "Такова пълно отричане на човека, събаряне на вярата и традиционните ценности , потъпкването на свободата придобива характеристиките на религията, напротив – откровен сатанизъм." След Путин, като по сигнал, пропагандистите също подхванаха този термин.

Владимир Соловьов каза, че властите в Украйна, САЩ и западноевропейските страни служат на "княза на мрака" и приравни преговорите с Украйна като "преговори със Сатаната".

"Като цяло, ако се замислите, това, което се случва, е сатанизъм. Чисти демони, няма друг начин да го кажем. (...) Ако имаме работа със слугите на княза на мрака, ако имаме работа със сатанинското начало, за какви преговори говорим и с кого? Какви преговори може да има със Сатана? Те лъгаха през цялото време, това е основата на западната сатанинска цивилизация", каза Соловьов. Пропагандистът, който доскоро прекарваше всяко лято във вилата си на езерото Комо, Италия, дори сравни потенциална ядрена атака срещу Запада с унищожаването на Содом и Гомор в Стария завет.

За да участват в тази "свещена война", руските власти освобождават от затвора убийци, човекоядци и маниаци, сред които има и истински сатанисти, осъдени за ритуални убийства. Някои от тях, завръщайки се у дома, извършват нови престъпления и отново попадат зад решетките. Кремъл обяснява действията си с това, че осъдените за тежки престъпления "изкупват вината с кръв" на фронта.

На 21 ноември 2023 г. 33-годишният Николай Оголобяк, участник в ритуални убийства, се завърна в родния си град Ярославъл от войната и от затвора. През 2010 г. Ярославският окръжен съд призна Оголобяк за виновен в убийство и оскверняване на телата на мъртвите. През 2008 г. той и неговите приближени брутално убиха четирима души на фона на страст към сатанизма. След убийството те разчленили и изяли свои връстници. От всички осъдени Оголобяк получи максималната присъда - 20 години, от които излежа 15 (отчитайки две години в следствения арест). Тогава той подаде молба за участие в SVO. Не се би дълго. Той бе ранен е и помилван. Самият Оголобяк настоява в интервю, че "не е ял никого", а ритуалните убийства "се случиха случайно".

Обратната ситуация се разви с ЧВК Вагнер: бойците бяха герои за пропагандистите, а Виктория Циганова ги нарече "светци", "небесни" и "Божията армия", но след бунта духовенството веднага откри жаждата за езичество и сатанизъм сред членове на организацията.

С други думи, всеки противник на сегашното правителство се превръща в "сатанист" на езика на пропагандата. В действителност сатанизмът е доста популярна субкултура в Русия, с хиляди фенове и стогодишна история.

Кои са сатанистите и какви са?

Първите сатанински общности се появяват в Руската империя в началото на 20 век, и то не в Харков или Одеса, а в Санкт Петербург. Учените Константин Кислюк и Олег Кучер пишат в книгата си "Религиозни изследвания", че руският сатанист Георгий Гурджиев, наречен пророкът на Велзевул, се е радвал на личното покровителство на Николай II. В СССР най-ранните сатанински групи се появяват в началото на 70-те години в Москва, Ленинград и Одеса.

Преди няколко години Институтът по религия и право преброи около 300 хиляди последователи на всички нетрадиционни религии в Русия. Трудно е да се преброи колко от тях са сатанисти, защото мнозина крият мирогледа си. Освен това, това не е една религия, а хаотична комбинация от различни култове, вярвания и философски системи.

"Със структурите на сатанистите всичко е смесено, тъй като има самотници, чиято вяра е много лична. Има групи с лидери, гурута - като Гурджиев. Но мнозинството сатанисти обичат индивидуализма и не може да се говори за ясна структура, която да е еднаква за всички", казва религиозният учен Роман Крилов.

Самото отношение към Сатаната е различно от култ до култ: за едни той е личен Бог и водач в света, за други не е личност, а философия и стил на мислене. Има хора, които разделят Сатана и дявола, и такива, които се покланят на демони и тъмни езически богове, а не на самия Луцифер.

Учените предлагат различни класификации на сатанистите. Има "сатанистки философи", които включват последователи на ЛаВей и Кроули, почитатели на Юнг и Ницше. За тях Сатаната не е личност, а архетип – прототип, структурен елемент на психиката, модел на поведение, мислене и виждане за света.

Втората група са поклонниците на дявола, основната им разлика е изразеният им антихристиянизъм. Трети са аматьори "сатанисти", за които това не е вяра, а мода. Има и "гностици на мрака", които призовават за "триумф на злото" и деструктивно поведение.

Понякога самите привърженици на сатанизма имат много различни възгледи за това какво е сатанизъм и какво не.

В Русия няма повече сатанисти като последователи на екзотичен култ, отколкото в други европейски страни. И съдейки по административните и наказателни дела, в които се споменава култът към Сатаната, тяхното влияние върху криминалната обстановка в тези страни е незначително. Въпреки че най-фрапантните случаи попадат в медиите.

Например през 1998 г. 18-годишният сатанист Андрей Чибисов получи 10 години затвор за убийството на приятелката си, която отказала да извърши сатанински ритуал. През 2006 г. в Павловски Посад беше разкрито убийство, извършено от двама привърженици на дявола. През 1999 г. в Санкт Петербург бяха задържани членове на сатанинска секта във връзка с убийството на 12 души. В историята на съвременна Русия има десетки такива случаи.

Но има и сатанисти, които се придържат към пацифизма, веганството, обичат изкуството и предпочитат да не рекламират своите религиозни възгледи - само за да не бъдат докоснати. Те имат предимно негативно отношение към "SVO" и изпитват ирония към идеята за "укронаци-сатанисти".

The Insider посети такива привърженици на Мрака и дори взе участие в техните ритуали.

Красотата – да, християнството – не

Седим в апартамента на 35-годишния Сергей в северната част на Санкт Петербург. Просторната стая е изпълнена с цветя, антични мебели и картини по стените. На ритуалната маса горят дълги червени свещи в изискани ръчно изработени глинени лампи. Бял градински чай тлее в мраморна купа - собственикът на къщата опушва стаята с тази билка. Така започва ритуалът за почитане на тъмната богиня Лилит.

Около масата се събраха девет-десет души, предимно креативни хора, познати на собственика на апартамента. Полунощ е. Всеки рисува специален знак на хартия - печата на Лилит. Самият Сергей, облечен в черно, обикаля масата и разказа историята си: Лилит първоначално е била съпруга на Адам, а след това се е превърнала в един от основните демони на Ада, защото не е искала да живее според патриархалните закони.

След това всички медитират заедно и ръководителят на ритуала моли всеки от гостите да не губи печата, който е нарисувал: "Могат да се обърнат към него за по-нататъшен контакт с отвъдното." По време на ритуала не е имало алкохол и кръв. Не е известно дали някой е имал контакт с отвъдното.

За тези гости, които не бяха уморени и искаха нещо по-мистично, Сергей провежда ритуал за гадаене на Таро.

"Храмът потъна в тъмнина и Онзи, който провъзгласи, се изкачи на мястото си. Нека започне с ритуала на Влизащия, следвайки по-нататъшни инструкции. Procul, O procul este, profani. Бахласти! Омпеда! В името на Могъщия и Ужасния прокламирам, че съм прогонил Раковините в техните жилища", казва той тържествено и мелодично, като ловко разбърква картите.

Текстът, който Сергей рецитира, е "Призоваването на Тот" - апел към египетското божество на мъдростта, написан от мистика и езотерика Алистър Кроули. Адептът на "тъмния път" Сергей започва много от своите ритуали с този ритуален текст, включително четения на Таро, които той често изпълнява за приятели и познати.

Сергей не се нарича сатанист, но признава, че не е чужд на това явление.

"Сатанизмът е противоположност на християнството", обяснява събеседникът на The Insider своята привързаност към вегетарианството и приятелството с екоактивисти, наред с други неща, с религиозността си. "В Библията се казва, че Бог казал на Адам и Ева: всичко в рая е за вас и животните също са за вас. Но ние не мислим така, ние не мислим, че човекът е някакъв специален владетел на Вселената. Животните не са човешка храна или развлечение."

Разговорите за християнство, юдаизъм и ислям са неприятни за Сергей. Той казва, че според него православната църква "изопачава и политизира Христовото учение, сее лъжи и печалби от енориаши". "Хегемонистките авраамически религии трябва да се пенсионират незабавно", казва Сергей.

Но Сергей не е против да говори за почти религиозна литература, която осветява "тъмната страна на финия свят". Той обича да препрочита "Изгубеният рай" на Милтън, поема, в която библейските истории са разказани от страната на дявола и самият Сатана се появява като герой на Байрон. Той харесва и Данте:

"Въпреки че не разбирам защо Юда има толкова странно наказание в Божествената комедия. Той всъщност седи в скута на Сатаната, какво наказание е това, наистина е страхотно!"

Сергей третира иронично медийните изявления за "сатанисти - врагове на Родината":

"Първо се опитаха да забранят феминистките, след това се опитаха да забранят ЛГБТ хората... Мисля, че сме в страхотна компания."

Брачният секс като тъмен ритуал

Алексей е успешен програмист и математик на четиридесет години от Зеленогорск. Той и съпругата му изпращат децата си при баба и дядо по няколко пъти в месеца, а самите те се отдават на различни сексуални практики. За Алексей сексът е ритуал и елемент на служба, защото той е асмодеец. Той не обича да обяснява тънкостите на своята вяра и най-често се нарича "тъмен езичник", когато се среща с хора. Той признава, че вярва и в Луцифер, и в демоните на ада, но Асмодей си остава най-почитаното божество за него.

"Асмодей е покровител на страстта и похотта. Ритуалите в негова чест са добре дошли, но не са задължителни, тъй като всеки секс, включително брачен секс, който не е в името на зачеването, а в името на удоволствието, вече е ритуал на възхвала за Асмодей. Не вярвам в конкретна същност, а по-скоро в мотиви и философия. В моята религия няма забрани като такива. Това е, което отличава тъмната вяра от вярата на "бялата светлина". Тъмнината не ограничава човека до нищо друго освен здравия разум и не призовава към нищо вредно, като въздържание или самобичуване. Така че единственото правило може да се формулира като: "Следвайте желанията си, но не забравяйте, че понякога трябва да плащате за тях".

Авраамическите религии, смята Алексей, са изградени върху култивиране на чувство за вина и отричане на човешките естествени желания - да яде вкусна храна и да се обгради с комфорт. В миналото Алексей имал конфликти с ревнители на православната вяра, така че предпочита да не рекламира възгледите си и "да не спори с идиоти". Той се отнася философски към материалите в медиите за бандеровските сатанисти.

"Проблемът не е в обществото, а в лидерството. Преди 35 години точно същите тези хора активно атакуваха християни и мюсюлмани, а след това внезапно смениха обувките си. Една авторитарна система се нуждае от религия на подчинението - това е мястото, където авраамистите са на кон. Всъщност те са дълбоко безразлични към същността на вярата. Дадоха им тениски със запечатано лого и им беше позволено да убият всеки, който имаше различно лого."

Алексей казва, че активно общува със сатанисти от цяла Русия: посещават се, обсъждат начини за общуване с тъмните материи или просто отиват в бар. "Има милиарди хора, но ти си сам. Пийте, пушете, разхождайте се, чукайте се - само за да е радост, а не бреме!" - обобщава той.

"Ние не харесваме Хитлер"

Ако асмодеанът от Зеленогорск е ироничен и весел, то привържениците на "Телема", религиозно движение, разработено от Алистър Кроули, са по-жалки. Техните основни тези са принципите "Вършете волята си, така че бъдете целият закон" и "Любовта е закон, обичайте в съответствие с волята". Тези фрази са взети от Книгата на закона, централният текст на Телема.

The Insider се среща с телемитите на ритуал за празнуване на Самайн, есенния фестивал на мъртвите. Самият ритуал е предшестван от лекция, която се провежда офлайн и онлайн от лидера на столичната "Телема" Олег. Срещата се провежда в йога клуб, където участниците в ритуала наемат зала за няколко часа.

Олег казва, че по време на Samhain е важно да се обърнете дълбоко към себе си - да помислите за връзката с вашите предци, да си спомните значимите мъртви. "Сега трябва да си позволите да се влеете в тъмните води на душата си. Това не е моментът да бъдем проактивни", казва той.

Олег много обича ярките метафори. Той владее отлично гласа си, понякога се спуска до шепот, понякога го повишава до заплашителен рев. Това прави страхотно впечатление на публиката. Между другото, тя е много разнообразна: около двадесет души, жени и мъже приблизително еднакво, възрастта е много различна - от много млади момичета, ярко облечени като вещици, до незабележими мъже над петдесет.

Говорейки за контакта с другия свят, света на мъртвите, той постоянно се позовава на примери от световната литература и култура - на Юнг с неговите "Седем проповеди към мъртвите", на сцената от Одисея, където Одисей прави жертвоприношение на ръба на Хадес и душите се стичат към нея, към работата на Паскал Кюнгард "All the Mornings of the World", където младият виолончелист разбира, че музиката звучи за онези, които са отишли в друг свят. Слушателите на Олег кимат в съгласие - повечето от тях са запознати с тези книги.

Самият ритуал Samhain напомня повече на театрално представление: участниците тържествено четат стихотворения в чест на планетите и боговете, медитират заедно и понякога крещят магически думи в хор. В края на ритуала всеки взема причастието на Хад и Нуит - централните, но не и единствените богове на Телема. Това е вино и бисквитки - няма кръв или мъртви котки.

Вечерта завършва с кръга на чашата: участниците се редуват да говорят за впечатленията си и да възхваляват своите богове - най-често това са или боговете от Черната тетрада (Луцифер, Азазел, Нахема и Лилит), или езически божества на Скандинавия, Славянски и гръцки пантеони. Често се чува фразата "Нека звездата на Луцифер не изсъхне над света": За телемитите падналият ангел не е източник на злото, а на мъдрост и светлина, аналог на гръцкия Прометей.

Има много новодошли в празненствата на Samhain през есента на 2023 г. Преди ритуала Олег предупреждава:

"По време на мистерията ние правим един жест... Няма защо да се страхуваме от това и да мислим, че сме тайна ложа на фашисти. Да, това е класиката "от сърцето до слънцето", но няма нищо общо със зигането. Ето как се поздравяваха членовете на Ордена на Златната зора, когато Хитлер все още ходеше под масата. Като цяло това е римски жест - ако не ми вярвате, потърсете в Google картината "Клетвата на Хорации".

В края на срещата Олег отново подчертава: "Ние не харесваме Хитлер. Изобщо. Изобщо. Моля, вземете това под внимание."

Сатанисти и нацизъм

Строго погледнато, има връзка между нацизма и сатанизма. Идеологията на Третия райх наистина се основава до голяма степен на окултното.

"Неонацизмът и сатанизмът също са частично свързани, но по-скоро психологически", казва религиозният учен Роман Крилов. "След Втората световна война крайните прояви на национализъм в Европа са забранени. Заедно с тях онези теми, които преди това бяха популярни, бяха изтласкани от дневния ред - за величието на бялата раса и т.н. Като вид психологическа компенсация хората, които преди са били запалени по тези идеи, са избрали култа към определен противник на Бога. За такива хора сатанизмът и езотеризмът се оказаха психологически отдушник."

Появи се феномен, наречен езотеричен нацизъм. През 70-те години крайната десница започна да трансформира старата идеология на "арийския" расизъм, елитаризъм и власт в нови култови форми. Например бившият есесовец Вилхелм Ландиг съживи митологията на Туле, митичната родина на древните "арийци", и създаде идеята за черно слънце, предназначено, според него, да замени свастиката и способно да съживи "Арийска раса."

Но твърденията "всеки сатанист е нацист" и "всеки нацист е сатанист" са неверни.

Героите на този материал, например, казват, че категорично не подкрепят войната, дискриминацията или каквато и да е тоталитарна идеология. Алексей има роднини, живеещи в Украйна, и той иска бързо прекратяване на военните действия и мир. Сергей ще се премести в Черна гора - той иска да бъде "далеч от всякакви военни конфликти и мобилизация". Телемитите подчертават, че "те нямат и не могат да имат нищо общо с Хитлер".

Кои са сатанистите за руските медии

Откъде идва образът на сатанистите - врагове на Родината, който се представя от руските официални медии? Религиозният учен Роман Крилов припомня, че дори в късния СССР етикетът "сатанисти" се появява в пресата, когато е необходимо да се разобличат някои западни явления, неприемливи за съветското общество, особено по отношение на новите религиозни движения.

"Например Андрей Кураев нарече своята монография, критикуваща учението на Рьорих, "Сатанизъм за интелигенцията". Ясно е, че Рьорих изобщо не е сатанист; това беше удобно клеймо за клевета. Много хора бяха увлечени от идеите на Рьорих и беше важно да ги отвърнем от това учение и да ги върнем в църквата. Има много подобни случаи".

За да изглеждате добре в очите на обществеността, трябва да се разграничите от всички неприемливи явления, включително по въпросите на религията. А руските власти и Руската православна църква наистина искат да изглеждат добре в трудни времена - на фона на войната и в навечерието на изборите. Следователно те се нуждаят от някакъв абстрактен, но много ярък и разбираем образ на врага, с когото могат и трябва да се бият.



Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase