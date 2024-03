Ти не се страхуваше, не се страхуваме и ние, крещяха дошлите да почетат Навални

Ковчегът на Алексей Навални пристигна в църквата на иконата на Дева Мария Утоли моята скръб в черен микробус. Голямата тълпа, събрала се пред храма, избухна в аплодисменти, когато беше изнесена и въведена в църквата.

Те скандираха името му Алексей и "Ти не се страхуваше, не се страхуваме и ние!"

Те също викаха "не на войната", "никога няма да забравим" и "убийци".

Има дълга опашка от хора, държащи цветя и свещи, виеща се от църквата по целия път надолу по пътя.

Други са събрани по улиците, притиснати до парапети и застанали на висока точка близо до супермаркет.

Засега полицията стои настрана и не предприема никакви действия.

Navalny's coffin being delivered to the church in Moscow as a huge crowd shouts his name. (unsure who filmed this) pic.twitter.com/pgyXHtLBMu

Помощникът на Навални Иван Жданов публикува в Telegram видеоклип, на който се вижда как ковчегът се внася в църквата от няколко души.

People at the temple are chanting “Navalny” and “You were not afraid and we are not afraid.” Our correspondents report that people began to be allowed into the temple territory#protest #марьино #navalny #moscow pic.twitter.com/43a9jw26zu