За 20 минути майката на Навални изпрати сина си в последния му път

С малко закъснение от предварително обявения час започна опелото на Алексей Навални в църквата на иконата на Божията Майка "Утоли моята печал" в московското предградие Мариино. То обаче продължи по-малко от 20 минути, след което ковчегът бе изнесен от храма и качен на катафалката, за да бъде транспортиран до Борисовското гробище, където опозиционерът ще бъде погребан.

Пред храма от часове се извиваше опашка от хиляди хора, които искаха да си вземат последно сбогом с опозиционера, който почина на 16 февруари в наказателната колония ИК-3 "Полярен вълк" в сибирското село Харп.

Заради бързата траурна церемония обаче това успяха да направят малцина.

“No to the war” pic.twitter.com/l46GKTvjTO

The thousands of Russians attending Navalny’s funeral in Moscow today are chanting the most forbidden words in Russia:

Ковчегът с тленните останки на опозиционера бе докаран с катафалка от моргата около 13 часа, когато трябваше да започне траурната церемония. По-рано от екипа на 47-годишния опозиционер обявиха в канала си в Телеграм, че опелото може да се забави, тъй като тялото на Навални все още е в моргата и не е предадено на близките му.

Събралите се хора посрещнаха катафалката с аплодисменти и викове "Навални" и "Русия ще бъде свободна". Сред множеството с букет червени рози в ръце бе и американската посланичка Лин Трейси.

Според руската православна традиция ковчегът на Навални беше отворен. Това означава, че опечалените могат да видят и докоснат лицето на починалия. Кадри показаха тялото на опозиционера в ковчега, покрито с рози. Той е заобиколен от хора - включително майка му Людмила и баща му Анатолий - държащи свещи. Наблизо стои православен свещеник.

Navalny's team published a video of the people in line to the church. It is several kilometers long. https://t.co/PJNiX6Z4PB pic.twitter.com/up4InclYK7

Alexei Navalny's mother is saying goodbye to him.

Когато церемонията приключи и майката на Навални излезе навън, присъстващите започнаха да я прегръщат.

Footage from the "Soothe My Sorrows" temple, where Alexei Navalny's funeral was held pic.twitter.com/4X5faA9Siy

Във видео, разпространено в социалните мрежи, се вижда как няколко души се приближават и я прегръщат, казвайки: "Благодарим ти за сина ти" и "прости ни".

Emotional scenes in Moscow as Navalny’s mother is hugged by mourners at her son’s funeral.

“Forgive us,” they tell her, and “Your son is a martyr.” pic.twitter.com/nPYBQyL33f