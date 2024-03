Русия: Стрелбата в залата е "кървава терористична атака", броят на убитите расте

Русия осъди "кървава терористична атака" след смъртоносна стрелба и пожар в концертна зала в Москва.

„Цялата световна общност трябва да осъди това отвратително престъпление!“, написа в Telegram говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от руските държавни медии.

Цялата световна общественост трябва да осъди "кървавия терористичен акт" в концертната зала "Крокус сити хол" в Красногорск, в Подмосковието, заяви говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

"В министерството на външните работи на Русия звънят хора от най-различни държави по света, обикновени граждани, които изказват съболезнованията си за жертвите на страшната трагедия в "Крокус сити хол". Решително се осъжда този кървав терористичен акт, който се разигра пред очите на цялото човечество. Цялата световна общественост трябва да го заклейми", каза Захаров

"Както съобщиха руските власти, всички сили са хвърлени в спасяването на хората там", добави тя.

Същевременно от държавната авиокомпания - Росавиация, съобщават, че четирите основни московски летища "Шереметиево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковски", са засилили мерките за безопасност.

Кметът на Москва Сергей Собянин постанови отмяната на всички културни, спортни и други масови мероприятие в Москва до края на седмицата. Областният губернатор Андрей Воробьов потвърди, че над 70 екипа на "Бърза помощ" са на мястото и помагат на пострадалите. Хеликоптер се е включил в усилията да се изгаси пожарът над сградата, в която се е разиграла трагедията.

Втори взрив е бил чут в концертната зала, пък съобщава Ройтерс, като се позовава на руски новинарски агенции.

Кметът отменя всички публични събития в Москва този уикенд.

Белият дом: Кадрите със стрелба в Москва са ужасяващи и тежки за гледане

Кадрите от стрелба в Москва са ужасяващи и тежки за гледане, заяви Белият дом, предаде Ройтерс.

Този коментар дойде малко след като въоръжени мъже, облечени в камуфлажни дрехи, откриха огън с автоматично оръжие по време на концерт на руската рокгрупа "Пикник" в концертната зала "Крокус сити хол" в Подмосковието.

Според последни информации в руски медии нападателите са били най-малко петима. Съобщава се за между 14 и 40 убити и за между 35 и 100 ранени.

Говорителят на Белия дом Джон Кърби заяви, че американското президентство е в мислите си до жертвите на "ужасяващата атака". Той добави, че САЩ се опитват да получат повече информация по случая.

Говорителят на Белия дом Кърби добави, че американското президентство няма на този етап индикация, че Украйна или украинци са замесени в атаката срещу концертната зала в Москва.

"Не ви съветвам на този етап, който е толкова ранен, да правите връзка с Украйна", заяви Кърби.

An act of terrorism reported in the Luxury megastore Crocus city Hall in Moscow. Shooting and explosions. At least 12 Russians killed.

Let it burn. pic.twitter.com/leGKwgQctI