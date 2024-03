Поддръжници на Навални отбелязоха 40 дни от смъртта му

40 дни след смъртта на руския опозиционен лидер Алексей Навални негови поддръжници се събраха на възпоменателна служба.

От рано сутринта привърженици на Навални идват на гроба му в Москва и полагат цветя, за да почетат паметта му. На панихидата присъстваха родителите на критика на Кремъл, както и Дмитрий Муратов - нобеловият лауреат за мир и главен редактор на вестник "Новая газета".

Руските власти съобщиха за смъртта на Навални на 16 февруари със съобщение, публикувано на сайта на Федералната служба за изпълнение на наказанията на Ямало-Ненецки автономен окръг.

Нямаше допълнителна информация за обстоятелствата около смъртта му, освен че Навални се е почувствал зле, предаде БНТ.



A memorial service was held at the grave of Alexei Navalny 40 days after his death. The mothers of Alexei and Yulia were present at the funeral service. The service was conducted by the same priest who had already conducted the liturgy a few days after the funeral #navalny pic.twitter.com/2unhaqJoYA