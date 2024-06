Путин подари на Ким още една лимузина и сервиз за чай

Владимир Путин проведе първите си срещи в Северна Корея. Той изтъкна десетилетното приятелство между двете страни.

Той започна, като каза, че е "наистина щастлив" от срещата и "се надява следващата да се проведе в Москва", според видео емисия на встъпителните бележки, предоставена от информационна агенция AFP.

Той също така добави, че тяхното приятелство е създадено в сложни времена, като добави, че са преодолявали препятствия и са се борили заедно - имайки предвид помощта, предоставена от съветските пилоти по време на Корейската война.

След срещата, на която Ким Чен Ун заяви подкрепата си за войната на Русия в Украйна, двамата лидери се отправиха към парад по улиците на Пхенян. Първо те махаха от люка на лимузината, а след това около 10 минути различни групи ги радваха с масова хореография, изпълняващи танци и песни. Към тях се присъедини и военен ансамбъл, изпълняващ салют с 21 оръдия.

🇰🇵 First footage has been released showing the historic meeting between Russian President Vladimir Putin and North Korean leader Kim Jong-un at Kim Il Sung Square in Pyongyang. pic.twitter.com/adAQlOQZiQ