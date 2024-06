Въпреки спънките от Путин: Руснаците пият все повече и все по-често

След няколко чашки руснаците може да ви кажат, че бирата без водка e пари на вятъра, както се казва в популярната поговорка. Tвърди се, че преди хиляда години княз Владимир от Киевска Рус е избрал християнството пред исляма, защото пиенето "е било радостта на русите, ние не можем да съществуваме без това удоволствие".

И все пак страната, известна с пиячи от лечителят Николай II Распутин до съветския поет Сергей Есенин, се управлява от президент, който рядко отпива повече от глътка шампанско и който започна да повишава данъците върху алкохола преди десетилетие като част от усилията за обратен спад на населението.

Но през последните години увеличенията на данъците на президента Путин не се справиха с инфлацията, нито с военновременния икономически растеж. С нарастването на заплатите водката става още по-достъпна - бутилка от 0,7 литра често струва по-малко от £5. В комбинация с нарастващото разочарование от войната в Украйна, новите статистики показват, че това е "най-пияната" Русия от десетилетие.

Миналата година хората на възраст 15 и повече години са купили еквивалента на осем литра чист алкохол на глава от населението, според анализ на правителствената статистика от изследователската агенция To Be Exact, невиждано ниво от 2015 г. Действителната консумация на алкохол е колкото трета по-висока от официалните данни, тъй като евтиният фалшив алкохол остава често срещан, казаха анализатори.

Пиенето намаляваше в Русия от десетилетие, като през 2017 г. достигна минимум от седем литра на глава от населението. Но по-слабите политики за алкохола, пандемията и сега войната в Украйна допринесоха за увеличаване на продажбите всяка година оттогава, Владимир Омелин от To Be Exact каза пред The ​​Times.

"Не можем да кажем със сигурност, че след специалната военна операция хората са започнали да пият повече", каза той. "Но виждаме, че тези кризи спряха тенденцията към по-ниска консумация на алкохол и към по-нисък дял на твърд алкохол."

Консумацията на алкохол по-специално се е увеличила. Около 60 процента от това, което руснаците пият, е твърд алкохол като водка и коняк. В Обединеното кралство тази цифра е под 10 процента.

Съобщава се, че и производството на алкохол продължава да расте. Производителят на водка Ladoga е продал 40% повече твърд алкохол през първите пет месеца на тази година, отколкото през същия период на миналата година, съобщиха от вестник "Комерсант".

Това увеличение се дължи отчасти на "психологическото напрежение" на войната в Украйна, каза Вадим Дробиз от Центъра за изследване на пазарите на алкохол пред „Комерсант“. Тъй като фабриките наемат работници, за да произвеждат танкове и артилерийски снаряди, доходите на по-ниската класа също са се увеличили, което позволява на повече пиячи да преминат от лунна светлина към купена от магазина водка, добави той.

То може да се проследи и до трайното културно популяризиране на пиенето, с пиянски руски измислици, прославени във филми като "Особеностите на националния лов" и "Целуни ги всички!" и в хитови песни на пиянския бард Сергей Шнуров.

Но алкохолът е и един от най-големите убийци в страната, като продължителността на живота на мъжете е само 67 години, сред най-ниските в света. Седемдесет и двама сибиряци починаха през 2016 г. от пиене на алкохолно масло за баня. След нахлуването в Украйна дори служители на Кремъл "се хванаха за бутилката и някои от тях не искат да спрат", каза източник пред независимия информационен бюлетин Meduza.

