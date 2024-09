Руснаци с голи ръце извадиха мина от морето в Сочи

В руския град Сочи има няколко потенциални носители на наградата "Дарвин", които извадиха от морето противокорабна мина.

Това съобщава УНИАН в своя телеграм канал, подигравайки се на плажуващите, които спонтанно бутат опасното "гюле".



Те не само я теглят за въже, но и непрекъснато се притичват нови и нови хора да помагат на основната група.

Vacationers in Sochi, Russia, found a sea mine and, after a moment's thought, pulled it ashore.



