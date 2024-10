Орбан: На народите на Европа им писна от нелегална миграция

Лидерите на Европейския съюз, пристигащи на среща на върха в Брюксел в четвъртък, заявиха, че блокът се нуждае от по-строги политики за експулсиране на нелегални мигранти, но признаха, че съгласуването на нови стъпки ще отнеме време, пише Ройтерс.

Полша и балтийските страни заявиха, че също ще призоват за обща позиция на ЕС срещу Русия и Беларус да използват мигрантите като оръжие срещу ЕС.

Имиграцията е изключително чувствителна тема в много от 27-те държави-членки на блока, въпреки че незаконните мигранти, пристигащи в Европа миналата година, са по-малко от една трета от 1 милион, наблюдавани по време на миграционната криза през 2015 г., а броят им спадна допълнително тази година.

„Трябва да видим колективно как можем да ограничим потока от търсещи убежище и да стимулираме завръщането“, каза холандският премиер Дик Шуф. „Ще бъде процес на проба и грешка, но е важно да видим какво можем да направим."

Унгарският премиер Виктор Орбан написа в социалната мрежа X:

„На народите на Европа им писна от нелегална миграция, провалени икономически политики и бюрократите в Брюксел.“

