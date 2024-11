Зеленски: "Лудата" Русия използва Украйна като “тестова площадка“

Президентът Володимир Зеленски заяви, че руският лидер Владимир Путин използва Украйна като полигон за тестване на оръжия, обвинявайки Москва, че очевидно е изстреляла въоръжена междуконтинентална балистична ракета срещу страната му.

Ако бъде потвърдено, това ще бъде първото използване на подобно оръжие в конфликт в историята и рязка ескалация на боевете в Украйна.

“Всички характеристики – скорост, височина – съответстват на междуконтинентална балистична ракета. Извършват се експертизи. Очевидно е, че Путин използва Украйна като полигон“, каза Зеленски във видео, публикувано в социалната мрежа Х.

Междуконтиненталните балистични ракети са проектирани да носят ядрени бойни глави и имат минимален обсег от 5500 километра.

Източници и експерти казаха пред АФП, че е “очевидно“, че ракетата, ударила Украйна, не е носела ядрен заряд, което показва, че Русия я е изстреляла главно за политически ефект.

Зеленски обвини Путин, че прави “всичко, за да попречи на съседа му да избяга от ръцете му“, докато войната продължава в третата си година.

"Днес нашият луд съсед отново показа кой е всъщност и как презира достойнството, свободата и човешкия живот като цяло. И колко се страхува", каза Зеленски в Х.



Today, our insane neighbor has once again revealed its true nature—its disdain for dignity, freedom, and human life itself. And, most of all, its fear.

Fear so overwhelming that it unleashes missile after missile, scouring the globe for more weapons—whether from Iran or North… pic.twitter.com/tEsZ0Uu1bt